Des coléoptères de quelques millimètres vont obliger Pairi Daiza à fermer sa serre tropicale

En Belgique, le jardin couvert Edenya sera inaccessible à partir du 23 novembre à 11 heures et jusqu’au 3 décembre inclus. Les visiteurs pourront accéder au reste du parc pendant l’intervention destinée à protéger les plantations.

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Des coléoptères de quelques millimètres vont obliger Pairi Daiza à fermer sa serre tropicale © Social Mag
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Les dispositifs de surveillance d’Edenya ont capturé des scolytes exotiques mesurant entre un et trois millimètres. Ces coléoptères peuvent s’attaquer aux plantes ligneuses, celles dont les tiges ou les branches forment du bois. Pour empêcher leur propagation, Pairi Daiza va fermer temporairement son jardin tropical couvert, selon le communiqué du parc relayé le 12 novembre par Soirmag.

La fermeture commencera le lundi 23 novembre à 11 heures et durera jusqu’au jeudi 3 décembre inclus. L’intervention concerne les plantations de la serre. Selon le parc belge, les insectes détectés ne présentent aucun danger pour les visiteurs ni pour les animaux. L’enjeu est d’éviter qu’ils s’établissent sur le site et atteignent d’autres végétaux.

Depuis leur détection, les équipes du jardin travaillent avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l’AFSCA. La surveillance a été renforcée et l’intervention sera menée avec l’agence. Le parc annonce aussi un second traitement en janvier, dont la date reste à préciser.

Deux accès distincts pour préparer sa visite

Pour les familles qui ont prévu de se rendre en Belgique pendant cette période, la distinction compte au moment de réserver. Pairi Daiza maintient ouvert le reste de son domaine. Une journée au parc demeure donc possible, même si le jardin tropical faisait partie du parcours envisagé.

En temps ordinaire, le billet général ne comprend pas l’entrée dans Edenya. Le calendrier tarifaire de Pairi Daiza indique un supplément de 7 euros pour un visiteur non membre et de 5 euros pour un membre. La foire aux questions du jardin précise que les visiteurs à la journée doivent choisir une heure d’entrée. Les places en serre sont limitées, y compris les jours où le parc général est ouvert. C’est donc la disponibilité de ce créneau distinct qu’il faut regarder si Edenya motive le déplacement.

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