Déchets textiles : la France a généré près de 340 000 tonnes en 2024, selon Eurostat

L’Union européenne a produit environ 2,3 millions de tonnes de déchets textiles en 2024, selon les nouvelles données publiées par Eurostat le 12 novembre 2026. La France se classe au deuxième rang des volumes déclarés, derrière l’Italie. Ces statistiques mettent en lumière un défi concret : organiser la collecte et le traitement des vêtements et textiles usagés, sans confondre ce qui est jeté, pris en charge et réellement recyclé.

La France, deuxième producteur européen de déchets textiles déclarés

Dans sa publication du 12 novembre, Eurostat dénombre 2,3 millions de tonnes de déchets textiles générés dans l’Union en 2024. Les ménages représentent plus de la moitié du volume. L’indicateur couvre les textiles devenus des déchets, et ne se limite donc pas aux seuls vêtements déposés volontairement dans une borne de collecte.

L’Italie affiche le tonnage le plus élevé, avec 441 736 tonnes déclarées. La France suit, avec 339 965 tonnes, devant l’Allemagne, à 212 107 tonnes. Cette hiérarchie en volumes absolus ne constitue pas un classement des comportements individuels : elle dépend notamment de la population, des activités économiques concernées et des méthodes de déclaration.

Pour la France, cette donnée donne un ordre de grandeur de la charge qui pèse sur les filières de récupération et de traitement. Elle ne mesure pas, à elle seule, la quantité de vêtements neufs achetés par les Français, ni l’impact environnemental complet de leur garde-robe. La production d’un vêtement mobilise également des ressources en amont, tandis que son réemploi peut intervenir avant qu’il ne soit compté comme déchet.

Traitement et recyclage : des taux à ne pas confondre

Eurostat chiffre à environ 1,4 million de tonnes les déchets textiles traités dans l’Union en 2024, soit l’équivalent de 63 % des tonnages générés cette année-là. Parmi les déchets pris en charge par les opérations de traitement recensées, 78 % ont été recyclés, tandis que 13 % ont fait l’objet d’une incinération avec récupération d’énergie. Environ 8 % ont été mis en décharge et 1 % incinérés sans récupération d’énergie.

Ces pourcentages n’ont pas le même dénominateur. Le taux de recyclage de 78 % concerne les quantités traitées, et non 78 % des 2,3 millions de tonnes générées dans l’Union. Il serait donc incorrect de conclure que près de quatre déchets textiles sur cinq produits en Europe ont été recyclés.

En France, Eurostat indique 258 129 tonnes de déchets textiles traités. Le pays figure, avec l’Italie, parmi ceux dont 98 % des déchets textiles traités et comptabilisés ont été orientés vers le recyclage. Ce résultat ne signifie pas que 98 % de tous les vêtements usagés en France sont recyclés. La distinction entre les flux générés, collectés, traités et recyclés est essentielle pour mesurer la performance réelle de la filière.

Que faire d’un vêtement usé ou devenu inutile ?

Pour les particuliers, le premier enjeu reste de prolonger la durée d’usage des vêtements encore portables. L’Ademe recommande la réparation lorsqu’elle est possible, le don et la revente avant la mise au rebut. Certains travaux de réparation peuvent bénéficier d’une aide spécifique chez les professionnels participant au dispositif.

Quand un vêtement ne peut plus être porté, les points de collecte dédiés acceptent également de nombreux articles abîmés. L’éco-organisme Refashion permet de trouver un lieu de dépôt pour les vêtements, le linge de maison et les chaussures. Il rappelle que les pièces doivent être propres et sèches et déposées dans un sac fermé ; les chaussures sont à attacher par paire.

Les vêtements souillés par des produits dangereux ne doivent pas être ajoutés aux collectes textiles classiques. Le tri en amont améliore les possibilités de réemploi et de valorisation, même si la destination finale dépend de la qualité des articles, de leurs matières et des capacités des opérateurs.

Ce nouveau bilan européen intervient alors que la filière française fait face aux coûts du tri, à l’encombrement des points de collecte et à des débouchés parfois insuffisants. Les chiffres publiés ne prouvent pas une amélioration ou une détérioration récente de chaque installation française ; ils montrent surtout pourquoi des données transparentes sur les volumes réellement récupérés et recyclés demeurent nécessaires.