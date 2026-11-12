Black Friday Amazon : les premières réductions arrivent avant le 19 novembre, mais pas pour tous

Amazon France a dévoilé le 10 novembre les dates du Black Friday 2026 : plus d’un million d’offres sont annoncées du 19 au 30 novembre, avec des promotions sur certains appareils dès le 16. Les offres Prime Stars restent réservées aux abonnés.

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La Rédaction
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Black Friday Amazon : les premières réductions arrivent avant le 19 novembre, mais pas pour tous © Social Mag
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Amazon a précisé le 10 novembre 2026 le calendrier de sa nouvelle opération Black Friday. L’enseigne promet plus d’un million d’offres du 19 au 30 novembre. Mais les premières réductions annoncées concernent certains de ses propres appareils dès le 16 novembre, tandis qu’une partie des promotions sera réservée aux abonnés Prime.

La distinction compte pour les consommateurs qui souhaitent préparer leurs cadeaux. Dans son communiqué publié le 10 novembre, Amazon France cite les liseuses Kindle, les enceintes Echo, les appareils Fire TV et les équipements connectés Ring et Blink parmi les produits concernés par cette avant-première du 16 novembre. L’ouverture générale est annoncée pour le jeudi 19 novembre. Le Black Friday lui-même tombe le vendredi 27 novembre et l’opération s’achève le lundi 30 novembre, date du Cyber Monday.

Deux types de promotions à distinguer

Les offres ordinaires de l’événement doivent être accessibles aux clients d’Amazon.fr, sous réserve de disponibilité et des conditions de chaque vendeur. Les « Offres Prime Stars », elles, sont présentées par l’entreprise comme exclusives aux abonnés Prime. Elles doivent être renouvelées deux fois par jour pendant la période de l’opération. Ce renouvellement annoncé ne signifie pas qu’un produit donné sera nécessairement proposé moins cher le lendemain.

Amazon met aussi en avant des catégories très différentes, de l’électroménager aux jouets en passant par la beauté, l’informatique et la maison. Le chiffre d’un million correspond à une annonce commerciale de l’entreprise : il ne décrit pas un million de produits déjà remisés au 12 novembre et ne garantit pas la qualité de chacune des offres.

Pour les ménages, ce calendrier étendu peut permettre d’échelonner les achats plutôt que de tout commander en une journée. Il impose cependant de comparer les prix avec autant de soin qu’au moment d’une promotion courte. Une réduction affichée sur un écran ne suffit pas à démontrer une économie réelle.

Un prix barré se vérifie

La DGCCRF rappelle que, lorsqu’un professionnel annonce une réduction de prix, sa référence doit normalement être le prix le plus bas qu’il a lui-même pratiqué au cours des trente jours précédents. La comparaison avec un prix conseillé par un fabricant relève d’une autre présentation, qui doit rester clairement identifiable. Cette règle ne signifie pas qu’un produit soldé est toujours moins cher que chez un concurrent.

Avant de commander, il est donc utile de noter le modèle exact, sa capacité ou sa référence, puis de comparer le prix final, frais de livraison compris. Pour les produits technologiques, des différences de génération ou de configuration peuvent rendre deux offres apparemment proches difficilement comparables.

Les réductions sur les appareils Amazon sont annoncées pour le 16 novembre, trois jours avant le début de la grande opération. Les abonnés Prime disposent ensuite d’offres spécifiques au fil des journées, mais aucun abonnement ne doit être souscrit sans examiner son coût et ses conditions. Le prochain rendez-vous daté est bien le lundi 16 novembre, pas le 27.

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