Au Royaume-Uni, les ventes d’eau en bouteille bondissent de 67 % après un appel à se préparer

Au Royaume-Uni, les ventes d’eau en bouteille ont progressé de 67 % sur un an dans les dix jours qui ont suivi le lancement d’une campagne nationale de préparation aux urgences. La hausse est spectaculaire, mais les spécialistes qui ont publié les chiffres le 10 novembre 2026 insistent sur un détail : les ménages ne se sont pas rués en masse dans les magasins.

Le gouvernement britannique a lancé sa campagne « Be Ready » le 22 octobre. Le message était concret : prévoir de quoi faire face à trois jours de perturbations, qu’il s’agisse d’une panne d’électricité, d’une inondation ou d’une interruption de l’eau courante. Il ne s’agissait pas d’une annonce de pénurie imminente.

Les premières données commerciales publiées par Worldpanel by Numerator, rapportées par The Grocer le 10 novembre, montrent que les ventes de gel pour les mains ont augmenté de 83 % sur un an au cours des dix jours suivant le lancement. Celles des conserves et aliments en bocaux ont gagné 37 %. La hausse de 67 % concerne l’eau en bouteille au Royaume-Uni, et non les ventes françaises.

Des achats progressifs plutôt qu’une ruée

Dans le même intervalle, le nombre quotidien d’acheteurs de viande en conserve a augmenté de 43 %, soit l’équivalent d’environ 400 000 personnes supplémentaires par jour. Pourtant, le format habituel des achats est resté voisin de 500 grammes. Pour le cabinet, cette stabilité suggère que les consommateurs ont ajouté quelques produits à leurs courses ordinaires plutôt que de remplir leurs chariots dans l’urgence.

Autre nuance : moins d’un tiers des foyers avaient acheté de l’eau en bouteille en octobre, selon Worldpanel. Une forte variation en pourcentage n’établit donc ni une pénurie nationale ni une préparation généralisée de l’ensemble des ménages. Elle mesure l’évolution des achats relevés sur une période précise.

La campagne britannique recommande notamment de conserver de l’eau potable, des aliments non périssables, une lampe, des piles, une batterie externe, des médicaments nécessaires et des moyens de contacter ses proches. Elle insiste également sur l’entraide envers les voisins vulnérables et sur la possibilité de constituer cet équipement progressivement.

Et pour une famille française ?

La France dispose déjà d’une recommandation comparable. La Sécurité civile conseille un kit d’autonomie de 72 heures, facile d’accès. Sa liste comprend notamment de l’eau en quantité suffisante, des conserves consommables sans cuisson, une radio à piles, une trousse de secours, une lampe, des vêtements chauds et des copies de documents importants. L’infographie officielle donne comme repère six litres d’eau par personne.

Le conseil n’est pas de tout acheter le même jour. Examiner ce que l’on possède déjà, compléter les produits manquants pendant les courses et vérifier régulièrement les dates de péremption sont des gestes plus réalistes. Le mouvement observé dans les magasins britanniques illustre précisément cette préparation par petites étapes, sans constituer une alerte de pénurie pour la France.