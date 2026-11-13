100 aliments à prix coûtant : ce que propose Oxfam contre la hausse des prix

Oxfam France propose de garantir 100 produits alimentaires sains à prix coûtant pour soulager le budget des ménages. L’idée figure dans un rapport publié le 12 novembre 2026 sur le dérèglement climatique et l’alimentation. Elle reste une revendication de l’ONG, et non une mesure déjà appliquée dans les supermarchés.

Des produits alimentaires vendus sans marge commerciale pour le distributeur : c’est le principe de la mesure défendue par Oxfam France dans son nouveau rapport. L’organisation demande que 100 références considérées comme saines puissent être proposées à prix coûtant afin de rendre leur achat plus accessible. Cela ne signifie ni gratuité, ni disparition des coûts de production, de transport ou de distribution.

Oxfam associe cette proposition à l’augmentation du coût de l’alimentation et à la vulnérabilité des récoltes face aux événements climatiques. L’association relève notamment un prix des tomates en grappe de 2,53 euros le kilo en France en août 2026, contre une moyenne de 1,28 euro pour les mois d’août de 2021 à 2025. Il s’agit d’un exemple précis, pas d’une mesure de l’inflation de l’ensemble du panier des ménages.

Les budgets modestes disposent de moins de marge de manœuvre

Les ménages ne consacrent pas tous la même part de leurs ressources aux besoins de base. Selon des chiffres repris dans le rapport d’Oxfam, les 10 % de ménages les plus pauvres consacrent 77 % de leur revenu à trois postes additionnés : alimentation, logement et transport. Cette proportion n’est donc pas la part consacrée à la nourriture seule. Pour ces ménages, une augmentation du prix des produits frais peut se traduire par des substitutions ou des renoncements.

La fragilité de l’accès à l’alimentation est déjà documentée. Une enquête OpinionWay présentée en octobre 2026 par Action contre la Faim, déjà relayée par Social Mag indiquait que 13 % des adultes interrogés déclaraient manquer parfois ou souvent de nourriture. Ce constat porte sur les réponses à un sondage ; il ne permet pas, à lui seul, d’attribuer ces difficultés au changement climatique.

Comment éviter de faire payer la mesure aux producteurs ?

La question principale serait celle du financement et du partage de l’effort. Une vente à prix coûtant ne doit pas conduire à imposer un prix d’achat trop bas aux exploitants agricoles, qui affrontent eux-mêmes les aléas climatiques et la hausse de certaines charges. Oxfam demande explicitement une rémunération juste des agriculteurs en parallèle de son projet. Le mode de sélection des 100 produits, le contrôle des prix et le rôle des enseignes devraient également être définis pour passer de la proposition à un dispositif applicable.

Les dispositifs d’accès solidaire à l’alimentation figurent parmi les pistes défendues par Oxfam pour aider les ménages modestes.

L’ONG avance d’autres pistes, dont une loi-cadre sur le droit à l’alimentation et le financement de dispositifs territoriaux permettant l’accès à des produits de qualité. Il s’agit là encore de demandes formulées par l’association : aucune liste nationale obligatoire de 100 produits à prix coûtant n’a été instaurée par la seule publication du rapport.

Le projet met ainsi en lumière une difficulté très concrète : rendre l’alimentation saine moins chère pour les ménages, sans réduire davantage les revenus des exploitants qui la produisent. C’est sur cet équilibre entre prix de vente, coûts réels et rémunération agricole que se jouerait sa faisabilité.