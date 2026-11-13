Mercedes-Benz : la menace de fermetures comme levier contre les syndicats allemands

Mercedes-Benz a annoncé le 12 novembre la suspension de tout nouvel investissement en Allemagne, après l’échec de ses négociations avec IG Metall. Le constructeur examine aussi la possibilité de fermer des sites de production si sa structure de coûts ne change pas.

Des fermetures envisagées si les coûts ne baissent pas

Michael Schiebe, membre du directoire responsable de la production, a précisé la position du groupe dans une interview interne relayée par Le Figaro : « Nous sommes désormais contraints d’examiner avec attention quels sites allemands nous devrions fermer si nous ne parvenions pas à modifier la structure de nos coûts. » Faute d’accord rapide, Mercedes-Benz fabriquerait « les prochains modèles exclusivement à l’étranger », a-t-il ajouté.

La direction met en avant le coût d’une heure de travail en Allemagne, qui atteint jusqu’à cinq fois celui des sites d’Europe de l’Est. Le groupe fait aussi face à la concurrence chinoise : ses livraisons en Chine ont reculé d’un tiers au troisième trimestre 2026, et il a revu à la baisse ses prévisions de marge opérationnelle.

Les sites allemands concernés et les emplois dans le secteur

Les usines d’assemblage de Sindelfingen, Rastatt et Brême figurent parmi les sites potentiellement concernés, de même que les installations de production de groupes motopropulseurs à Stuttgart-Untertürkheim, Affalterbach, Berlin, Hambourg, Kamenz et dans plusieurs localités de Thuringe. Des dizaines de milliers d’emplois directs sont en jeu.

À l’échelle de l’industrie automobile allemande, le cabinet Roland Berger estime que 200 000 postes pourraient disparaître d’ici 2030. En septembre 2026, 175 000 salariés ont manifesté en Allemagne contre les suppressions d’emplois annoncées dans le secteur. Volkswagen doit, de son côté, ouvrir le 24 novembre des discussions sur une restructuration qui pourrait entraîner jusqu’à 100 000 suppressions de postes et la fermeture de quatre usines.

Chez l’équipementier Schaeffler, 3 460 suppressions d’emplois ont récemment été annoncées. L’expert automobile Ferdinand Dudenhöffer décrit la période actuelle comme la « crise la plus grave de l’histoire de l’industrie automobile allemande ». Les fournisseurs, les sous-traitants et les commerces locaux sont également concernés par les difficultés du secteur, notamment dans des bassins industriels comme celui de Stuttgart.

Une hausse de 5 % réclamée, la semaine de 35 heures contestée

IG Metall demande une augmentation salariale de 5 %, que la direction de Mercedes-Benz juge « totalement excessive ». « Malgré des discussions intensives, aucun corridor de solution ne se dessine malheureusement pour l’instant », a déclaré Britta Seeger, membre du directoire et directrice des ressources humaines.

Le syndicat défend cette hausse au regard de l’inflation, des efforts déjà consentis par les salariés et de leur contribution à la prospérité du groupe au fil des décennies. Il refuse qu’ils supportent seuls le poids d’une crise dont ils ne sont pas responsables. La situation rappelle celle vécue par BMW, également confronté à des tensions. Mercedes-Benz soutient, pour sa part, qu’une hausse des salaires creuserait l’écart de coûts avec ses sites étrangers, dans un secteur où les investissements liés à l’électrique pèsent sur les marges.

La direction demande aussi Mercedes-Benz exige une augmentation du temps de travail sans compensation salariale. La semaine de 35 heures, un acquis historique de la métallurgie allemande, est ainsi remise en question. Travailler davantage pour le même salaire réduirait la rémunération horaire ; les syndicats y voient une régression sociale.

Responsabilité sociale et éventuelles voies de compromis

Mercedes-Benz communique régulièrement sur ses engagements sociaux et environnementaux. Ses actionnaires ont reçu des dividendes ces dernières années, tandis que ses dirigeants perçoivent des rémunérations élevées. Le partage des efforts économiques fait partie des points de désaccord avec les représentants des salariés.

Parmi les pistes évoquées figurent une médiation indépendante, des garanties d’emploi à moyen terme en contrepartie d’efforts ponctuels sur les coûts et un accompagnement des reconversions professionnelles pour les salariés des sites menacés. Le gouvernement allemand pourrait faciliter les discussions ou proposer des incitations fiscales pour maintenir l’activité dans le pays.