Chez Morrisons, le client peut faire clignoter l’étiquette du produit qu’il cherche

La sauce aux canneberges est bien dans cette allée, mais sur quelle étagère ? Dans les magasins Morrisons équipés, le client peut désormais demander au rayon de lui signaler le bon pot. Une petite lumière magenta clignote à hauteur du produit. Le distributeur britannique a annoncé le lancement le 12 novembre, en prenant justement pour exemple cette sauce des repas de fête.

La recherche commence sur la page d’accueil de More Card, l’application de fidélité de l’enseigne. Le client ouvre la fonction « Product Finder », recherche l’article voulu et sélectionne la commande qui permet de faire clignoter son étiquette. Le téléphone indique son emplacement dans le magasin et demande à l’utilisateur de confirmer qu’il est arrivé dans la bonne allée. C’est alors que l’étiquette s’allume.

Le dernier geste a son importance dans un rayon d’épices ou de sauces. Connaître le numéro de l’allée épargne le détour par un autre rayon. Une fois devant plusieurs rangées de petits flacons semblables, c’est le voyant placé juste sous la référence choisie qui permet de la repérer. Pour déclencher ce signal, il faut utiliser l’application More Card.

Plus de 270 supermarchés déjà équipés d’étiquettes numériques

Ces boîtiers avaient d’abord une autre mission. En octobre 2025, Morrisons et son fournisseur Vusion avaient annoncé vouloir remplacer les étiquettes papier dans les 497 supermarchés que l’enseigne comptait alors. L’affichage numérique devait permettre de mettre à jour les prix directement en rayon. En France aussi, des distributeurs utilisent déjà des étiquettes électroniques pour actualiser leurs tarifs.

Au 12 novembre, Morrisons disait avoir installé ces étiquettes dans plus de 270 de ses supermarchés britanniques. L’enseigne déploie la recherche lumineuse à mesure que les rayons en sont équipés. Pour un client qui prépare ses courses de Noël, la disponibilité du service dépend donc du magasin qu’il fréquente.