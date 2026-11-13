Inflation à 3,4 % : la confiance des ménages tombe à son plus bas niveau depuis 2013

L’Insee confirme une hausse des prix de 3,4 % sur un an en octobre 2026. Dans le même temps, les Français décrivent une situation financière moins favorable et hésitent davantage à réaliser de gros achats. Les ménages modestes sont confrontés à une inflation légèrement supérieure à la moyenne.

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Inflation à 3,4 % : la confiance des ménages tombe à son plus bas niveau depuis 2013 © Social Mag
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L’Insee confirme une hausse des prix de 3,4 % sur un an en octobre 2026. Dans le même temps, les Français décrivent une situation financière moins favorable et hésitent davantage à réaliser de gros achats. Les ménages modestes sont confrontés à une inflation légèrement supérieure à la moyenne.

Les prix à la consommation ont augmenté de 3,4 % entre octobre 2025 et octobre 2026, contre 3,1 % entre septembre 2025 et septembre 2026. Les résultats définitifs publiés par l’Insee le 13 novembre confirment une nette pression de l’énergie, dont les prix progressent de 24,1 % sur un an. Les services augmentent de 2,6 % et l’alimentation de 1,2 %, avec des écarts importants selon les produits.

Ce regain d’inflation intervient alors que le moral des ménages s’est encore détérioré. L’enquête de conjoncture rendue publique le 27 octobre place l’indicateur de confiance à 80 points, contre 85 en septembre. Il faut remonter à juin 2013 pour retrouver un niveau aussi bas. La moyenne de longue période de cet indicateur est fixée à 100.

Les perspectives financières inquiètent davantage

Le pessimisme porte particulièrement sur les mois à venir. Le solde d’opinion relatif à la situation financière personnelle future passe de −15 à −24 points entre septembre et octobre. Celui relatif à la situation financière passée recule de −26 à −32. Il s’agit de soldes issus d’une enquête d’opinion, et non d’une mesure de la baisse effective des revenus ou du pouvoir d’achat de chaque foyer.

Les répondants se montrent également plus réservés à l’idée d’engager des dépenses importantes : le solde mesurant l’opportunité de réaliser de gros achats perd quatre points. La perception du niveau de vie futur en France se dégrade elle aussi, avec un solde qui passe de −61 à −67 points. Ces réponses décrivent une inquiétude diffuse ; l’enquête ne permet pas d’attribuer à la seule inflation chacun de ces mouvements.

Une même inflation nationale, des budgets différents

La moyenne nationale dissimule des différences de dépenses. Dans les données détaillées de l’Insee, l’inflation hors tabac atteint 3,6 % pour les 20 % de ménages aux niveaux de vie les plus modestes, contre 3,4 % pour l’ensemble des ménages sur ce même périmètre. Cet écart de 0,2 point résulte de la composition des paniers de consommation retenus pour les indices ; il ne signifie pas que tous les foyers modestes subissent exactement la même hausse.

Le type de logement et les déplacements jouent notamment sur la sensibilité du budget familial aux tarifs énergétiques. À titre d’exemple, le gaz affiche une hausse annuelle de 27,1 %, le gazole de 46,7 % et les combustibles liquides de 69,9 %. Dans l’alimentation, les prix augmentent de 1,2 % en moyenne, mais les produits frais progressent de 8 %. L’inflation ne se traduit donc pas par une augmentation uniforme de chaque facture ou de chaque ticket de caisse.

Les services du quotidien apportent un autre contraste. Les assurances coûtent 5,1 % de plus qu’un an auparavant, les services liés à la protection sociale 3,2 % de plus, tandis que les loyers, l’eau et l’enlèvement des ordures ménagères progressent ensemble de 2 %. Ces écarts aident à comprendre pourquoi deux foyers peuvent vivre différemment une inflation nationale identique.

Les prochains chiffres provisoires de l’inflation seront publiés le 27 novembre. L’Insee doit également actualiser son enquête de confiance des ménages le 25 novembre, deux rendez-vous pour suivre séparément l’évolution des prix réellement relevés et le ressenti des Français sur leurs finances.

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