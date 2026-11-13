Volotea annule des vols de Noël à Lille : les passagers qui veulent partir peuvent demander un autre trajet

Des billets pour Bordeaux, Nice ou Marrakech au départ de Lille figurent parmi les réservations touchées par la nouvelle révision du programme de Volotea. Des passagers ont été prévenus par courriel mercredi 11 novembre. Selon les informations régionales réunies par Air Journal, environ une centaine de vols seraient concernés, principalement autour de Noël. Montpellier, Perpignan et Agadir figurent aussi parmi les destinations touchées. Des départs précis sont supprimés sur ces lignes.

En octobre, la compagnie avait déjà réduit son programme d’hiver à Lille. Certaines rotations avaient toutefois été conservées pour les vacances. Volotea explique ces nouvelles suppressions par le retrait accéléré de ses Airbus A319. Pour une famille qui comptait voyager à une date précise, le problème est désormais de trouver une place pendant les fêtes, parfois à un prix supérieur à celui du premier billet.

Avant d’accepter le remboursement

Pour un vol annulé au départ de Lille, la compagnie doit laisser au voyageur le choix prévu par les règles européennes sur les droits des passagers. Il peut renoncer au voyage et demander le remboursement de son billet. S’il souhaite toujours partir, il peut demander un réacheminement vers sa destination finale dans les meilleurs délais, dans des conditions de transport comparables. Une date ultérieure à sa convenance est également possible, sous réserve de places disponibles.

La différence importe au moment de répondre au courriel. Une fois le remboursement choisi, le voyageur qui achète ensuite un autre billet organise lui-même son nouveau départ. Celui qui tient à rejoindre ses proches peut d’abord demander au transporteur quel autre trajet il propose. Comme le précise la Direction générale de l’aviation civile, le réacheminement peut aussi emprunter les vols d’une autre compagnie.

L’indemnité forfaitaire relève d’une autre règle. Un passager averti au moins deux semaines avant le départ n’y a pas droit au titre de cette annulation. Ce délai se calcule pour chaque réservation, entre la notification et le vol prévu. Même prévenu dès novembre pour un voyage à Noël, le passager conserve son choix entre remboursement et réacheminement.