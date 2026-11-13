Des yaourts vendus chez Leclerc, Carrefour et Intermarché rappelés en urgence : des morceaux de verre retrouvés dans les pots

Un rappel de produit touche les yaourts de la marque Arla Protein, vendus dans les enseignes Auchan, Super U et E.Leclerc. L’alerte, diffusée par le site gouvernemental Rappel Conso, est active sur l’ensemble du territoire français depuis le vendredi 30 octobre 2026, alerte actu.fr.

Le produit visé est le Arla Protein Pudding Chocolat, conditionné en pots de 200 g. Il s’agit du lot référencé ES26251001, identifiable par le code-barres 5711953197529. Ce yaourt a été fabriqué le 15 juin 2026, pour une date minimale de péremption fixée au 11 janvier 2027.

En cause : une possible présence de bris de verre à l’intérieur des pots. Rappel Conso évoque un risque de blessure ainsi que des « effets indésirables suite à l’ingestion de ce produit ». La plateforme recommande aux personnes ayant acheté ce yaourt de ne pas le consommer.

Deux solutions s’offrent aux consommateurs concernés :

jeter le produit, ou le rapporter directement au magasin où il a été acheté.

Pour obtenir un remboursement, il est conseillé de conserver une trace du produit avant de le restituer, en photographiant le numéro de lot, les dates de production et de péremption, ainsi que le code-barres figurant sur l’emballage.

Ce rappel a été diffusé sur Rappel Conso, la plateforme officielle mise en place par les autorités pour informer le public des défauts détectés sur des produits alimentaires ou de consommation courante. Les clients ayant ce lot précis dans leur réfrigérateur sont invités à vérifier rapidement l’étiquette de leur pot de Pudding Chocolat avant toute consommation.