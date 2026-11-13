Pour les 50 ans de Star Wars, Lego transforme l’affiche de 1977 en tableau de 3 209 pièces

Luke Skywalker brandit son sabre au premier plan, tandis que le masque de Dark Vador domine la composition. En 1977, cette image annonçait le premier Star Wars au cinéma. Cinquante ans plus tard, elle pourra s’accrocher au mur sous la forme d’un tableau à construire soi-même. Lego en a présenté le modèle le 12 novembre, avec six autres boîtes qui sortiront au début de l’année 2027.

Avec ses 3 209 pièces, l’affiche est le plus grand assemblage de cette série. Il faudra aussi lui réserver un peu de place : elle dépasse 59 centimètres de haut et mesure environ 40 centimètres de large. Les personnages et les vaisseaux se détachent en relief sur le fond. Une fois montée, la composition peut être suspendue ou simplement posée contre un mur.

Pour ce modèle destiné aux adultes et annoncé à 299,99 euros, la fiche détaillée publiée par Lego donne deux dates. Les membres du programme Insiders y auront accès dès le 1er janvier. Pour le grand public, la mise en vente est prévue le 4 janvier. L’annonce de novembre arrive donc avant les fêtes, mais les nouvelles boîtes seront commercialisées après Noël.

Un pilote articulé pour les plus jeunes

Parmi les six autres modèles attendus dès le jour de l’An, un Luke Skywalker en tenue de pilote reprend les proportions d’une petite figurine, cette fois à une échelle qui permet de bouger séparément sa tête, ses bras et ses jambes. L’ensemble compte 981 pièces et mesure plus de 26 centimètres. Il est annoncé à 99,99 euros, à partir de 10 ans. Pour les enfants dès 8 ans, le chasseur rebelle Y-wing rassemble 676 pièces, au prix annoncé de 79,99 euros.

Certains détails remontent plus loin encore que la sortie du film. Pour son casque de soldat impérial de 832 pièces, Lego a puisé dans les dessins préparatoires de Ralph McQuarrie. Ce modèle reproduit ainsi une étape de la conception des costumes, avant leur passage à l’écran.