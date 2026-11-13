Fibre Excellence : 300 licenciements programmés fin décembre 2026

Entre le 20 et le 25 décembre 2026, 300 salariés de Fibre Excellence, employés à Saint-Gaudens et au siège de Labège, recevront leur lettre de licenciement. Jeudi 12 novembre, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation définitive de l’usine historique de pâte à papier. En avril, le groupe avait demandé son redressement judiciaire alors qu’il comptait 670 salariés sur ses deux sites.

D’avril à novembre, la fermeture des deux usines

Fibre Excellence a déposé son bilan en avril 2026, après plusieurs années marquées par la hausse des prix du bois et de l’électricité ainsi que par la baisse de la demande en pâte à papier. Son actionnaire indonésien, Jackson Wijaya, avait injecté près de 300 millions d’euros, mais refusait d’apporter de nouveaux fonds. Durant les six mois d’observation ouverts par le redressement judiciaire, les administrateurs ont recherché des repreneurs, négocié avec les créanciers et évalué la viabilité de l’entreprise. Pour les salariés, c’est le début d’une longue incertitude, ponctuée de manifestations, d’occupations symboliques et de rencontres avec les élus.

En juillet, faute d’offre de reprise crédible, le tribunal a liquidé le site de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône. L’usine a fermé immédiatement et plusieurs centaines de salariés ont été licenciés. À Saint-Gaudens, un projet existait : la région Occitanie s’est engagée dès août aux côtés du groupe portugais Ghost. Une offre a été déposée, mais elle était incomplète ; les investisseurs portugais et alsaciens n’avaient pas bouclé le montage financier à la date butoir du 23 octobre. Aucune offre formelle de reprise n’a donc été présentée dans les délais.

Le 12 novembre, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de Saint-Gaudens. La production s’est arrêtée, les machines ont été stoppées, les commandes annulées et les fournisseurs ont rompu leurs contrats. Le site fabriquait une pâte à papier de qualité reconnue sur le marché européen, avec un savoir-faire centenaire. La France perd son dernier producteur majeur de pâte à papier et devient dépendante des importations étrangères. Les représentants syndicaux, dont Nicolas Bruel, dénoncent l’inaction de l’État et le manque de soutien public à ce secteur industriel.

Des licenciements notifiés entre le 20 et le 25 décembre

Les délais légaux de notification placent l’envoi des lettres de licenciement entre le 20 et le 25 décembre. Nicolas Bruel, délégué syndical CGT, confie à Midi Libre : « On est déçus et tristes, parce qu’on va entrer dans une période très compliquée. On a senti que jusqu’à maintenant, c’était la lutte, c’était le combat, on était au front. Et là, le couperet est tombé, et c’est plus dur pour les salariés. C’est très dur, même. » Il ajoute : « C’est rageant, parce qu’on a un outil industriel qui est au top, entretenu, peut-être pas modernisé avec les dernières technologies, mais fiable. »

Les 300 salariés se verront proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) d’un an. Prévu en cas de licenciement économique, il associe accompagnement vers l’emploi et indemnisation à hauteur de 75 % du salaire brut pendant douze mois, contre 57 % pour l’allocation chômage classique. Un suivi personnalisé est assuré par Pôle emploi ou un opérateur privé. Les bénéficiaires doivent accepter les offres d’emploi raisonnables, suivre des formations et participer aux rendez-vous de suivi ; ils conservent leurs droits à la sécurité sociale et à la retraite et peuvent, en cas de reprise partielle d’activité, cumuler revenus et indemnisation.

Un projet de reprise envisagé pour fin 2027

Le groupe Ghost, l’industriel alsacien Soprema et la région Occitanie portent un projet de relance assorti d’un investissement prévu de 200 millions d’euros. Il prévoit de redémarrer la production de pâte à papier et de développer des activités connexes, notamment dans l’économie circulaire. Sa concrétisation est espérée pour fin 2027, soit treize mois après la liquidation.

Carole Delga, présidente de la région Occitanie, déclare : « Cette liquidation est évidemment un coup dur. Mais je veux leur dire [aux salariés] qu’un espoir demeure : un projet industriel sérieux est en cours de construction, il nécessite plus de temps. » Le CSP pourrait permettre à des salariés de rester disponibles dans l’attente d’une reprise, sans leur en donner la garantie. Le nombre de ceux qui choisiront d’attendre, ou retrouveront un emploi ailleurs, reste inconnu.