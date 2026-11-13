À Brampton, que deviennent les 2 200 salariés de Stellantis ?

Les ouvriers qui assemblaient des Dodge à Brampton attendent depuis près de trois ans. Le futur propriétaire de l’usine promet une priorité à l’embauche. De son côté, le syndicat Unifor demande toujours à Stellantis de répondre des engagements pris envers ses salariés.

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À Brampton, que deviennent les 2 200 salariés de Stellantis ? © Social Mag
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Les ouvriers qui assemblaient des Dodge à Brampton attendent depuis près de trois ans. Le futur propriétaire de l’usine promet une priorité à l’embauche. De son côté, le syndicat Unifor demande toujours à Stellantis de répondre des engagements pris envers ses salariés.

Les dernières Dodge Charger et Challenger ont quitté les chaînes de Brampton, en Ontario, en décembre 2023. Plus de 2 200 salariés ont été mis à pied pendant que le constructeur préparait la reconversion du site. Ils attendaient l’arrivée d’un nouveau modèle, le Jeep Compass. Stellantis a finalement attribué sa production à une usine américaine.

Qui répond des emplois et de l’ancienneté ?

L’accord signé le 9 novembre prévoit que Roshel, fabricant canadien de véhicules blindés, achètera l’usine et ses équipements. Son dirigeant, Roman Shimonov, a dit à Reuters qu’il donnerait la priorité aux salariés de Brampton lors de futurs recrutements. Il refuse cependant de reprendre les engagements pris par Stellantis. Le constructeur reconnaît, de son côté, ses obligations envers les salariés syndiqués et se dit prêt à négocier avec Unifor une entente tenant compte de leurs années de service.

Pour la section locale 1285 d’Unifor, l’enjeu dépasse les portes de l’usine. Le syndicat souligne que les équipementiers de la région dépendaient aussi des commandes nécessaires à l’assemblage en série. Il conteste la vente au regard de la convention collective. La rencontre du 12 novembre réunissait Stellantis, Unifor, Ottawa et l’Ontario. Lana Payne, présidente nationale du syndicat, en est sortie sans accord sur le sort des salariés.

Les 17 et 18 octobre, 97,3 % des membres de Stellantis ayant pris part au scrutin canadien avaient autorisé le recours à la grève. Le 12 novembre, Lana Payne présentait encore cette option comme un dernier recours. Aucun arrêt de travail n’avait été annoncé à l’issue de la réunion.

Une piste de reconversion près de l’aéroport de Toronto

Dans la région de Peel, où se trouve Brampton, l’aéroport Toronto Pearson, Centraide et les autorités régionales ont annoncé le 9 novembre un investissement commun d’un million de dollars canadiens. Leur premier projet, prévu sur un an, vise à accompagner environ 200 personnes touchées par les suppressions d’emplois chez Stellantis et ailleurs dans l’automobile et l’industrie.

Une conseillère et un travailleur discutent autour d’une table. Un avion est visible au loin.
Dans la région de Peel, le programme de reconversion prévoit d’accompagner environ 200 personnes, issues de plusieurs secteurs.

Le programme prévoit un bilan des compétences, des formations ciblées et une mise en relation avec des employeurs de la zone aéroportuaire. Les partenaires visent 200 participants dans plusieurs secteurs et n’annoncent aucun nombre d’embauches. Pour les salariés de Brampton, le nombre de postes que Roshel leur proposera et les conditions d’un éventuel accord de départ avec Stellantis restent inconnus.

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