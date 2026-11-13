Aux Galeries Lafayette, le Noël de Castelbajac commence sur le trottoir et se poursuit sous la coupole

Dévoilées le 12 novembre boulevard Haussmann, les vitrines racontent une histoire qui se lit d’une fenêtre à l’autre. À l’intérieur, Jean-Charles de Castelbajac a imaginé un sapin ailé dont la mise en scène mêle lumière et musique.

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Aux Galeries Lafayette, le Noël de Castelbajac commence sur le trottoir et se poursuit sous la coupole © Social Mag
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Au 40 boulevard Haussmann, le premier personnage que les visiteurs sont invités à suivre s’appelle Armand. Ce narrateur ouvre un livre et, d’une vitrine à la suivante, en tourne les pages. Pour Noël 2026, Jean-Charles de Castelbajac a réparti son décor entre deux lieux : les fenêtres du grand magasin, visibles depuis la rue, et sa coupole, sous laquelle se dresse le sapin.

Les vitrines ont été dévoilées jeudi 12 novembre. Pour les familles qui découvrent le parcours, chacune possède sa petite histoire. Les santons participent à un défilé de mode. Le Père Noël se retrouve sous une avalanche de lettres. Ailleurs, une princesse choisit l’arbre tandis que des anges cherchent son étoile. Un banquet réunit les personnages du conte. Les Galeries Lafayette détaillent les différents tableaux et leurs personnages.

Un sapin qui se découvre aussi à l’oreille

À l’intérieur du magasin, le décor change d’échelle. Des silhouettes découpées semblent monter vers le sommet de l’arbre, où un ange pose une étoile. Les ailes en constituent un motif central. Autour de la composition, le collectif Visual System a dessiné des rubans de lumière colorée. La musique a été composée pour l’occasion par Vladimir Cauchemar.

Les premières images de l’installation avaient suscité des critiques. Interrogé jeudi par Le Parisien, Castelbajac a expliqué que le public avait alors vu une version incomplète de la mise en scène. Une photographie donne à voir la forme de l’arbre. Sur place, la lumière et la bande-son font aussi partie de la création.

À chacun son calendrier pour la visite. L’office de tourisme de Paris annonce les décors de Noël jusqu’au 5 janvier 2027. La patinoire, elle, doit ouvrir le 24 novembre : pour qui vient dès ce week-end, les vitrines et la coupole sont déjà au programme.

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