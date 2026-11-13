À Metz, les bourses de Marie et Mathias font vivre la mémoire de deux victimes du Bataclan

Ce vendredi 13 novembre, les Messins pourront rencontrer aux Trinitaires les jeunes soutenus par l’association Marie & Mathias. Depuis 2016, les proches du couple aident à financer des projets aussi différents qu’un travail de photographe et de costumière ou le permis de conduire d’un étudiant.

Marie Lausch aimait la photographie et la mode. Mathias Dymarski pratiquait le BMX et venait de commencer à travailler comme conducteur de travaux. Ils s’étaient rencontrés en terminale au lycée Fabert, à Metz. Elle avait 23 ans, lui 22, quand ils ont été tués au Bataclan le 13 novembre 2015. Dans les portraits que leur consacrent leurs proches, on retrouve aussi leurs goûts musicaux. Elle écoutait Cœur de Pirate, lui AC/DC. Ce vendredi de 2015, ils étaient allés ensemble écouter les Eagles of Death Metal.

L’année suivante, leurs familles et leurs amis ont fondé l’association Marie & Mathias. Les dons et l’argent recueilli lors de ses manifestations servent à financer des projets portés par des jeunes. Ce 13 novembre 2026, l’association les réunit à Metz pour la dixième édition de sa journée d’hommage.

Une photographe, une costumière et un élève ingénieur

En juin, six projets ont obtenu une bourse à l’hôtel de ville de Metz. Parmi les lauréats présentés par l’association figurent Léna, photographe, et Elise, costumière. Elles se sont connues dans une compagnie de théâtre à Reims. Installées à Metz, elles veulent associer des personnes en situation de fragilité à leur travail de création. Johan, étudiant en première année à l’école d’ingénieurs de la construction de Metz, a obtenu une aide pour passer son permis de conduire, avec le concours d’une auto-école partenaire.

La photographe Léna et la costumière Elise comptent parmi les lauréates de juin 2026. Illustration générée par IA.

L’association chiffre à près de 75 000 euros le montant qu’elle a versé en bourses depuis 2016. Les conditions de candidature précisent à qui elles s’adressent. Il faut avoir moins de 30 ans, présenter un projet destiné à la jeunesse et joindre un plan de financement. Le sport, la musique, la mode et la solidarité figurent parmi les domaines retenus.

Des fleurs place Jeanne-d’Arc, puis une soirée aux Trinitaires

Le programme messin du 13 novembre s’ouvre à 14 h devant le mémorial de Marie et Mathias, place Jeanne-d’Arc. Les participants sont invités à le fleurir avec le collectif Un Bouquet pour la Paix. À 18 h 30, le public pourra rencontrer les nouveaux lauréats aux Trinitaires. Trois groupes s’y produiront à partir de 20 h. L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.