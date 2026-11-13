En Thaïlande, les fortes pluies menacent encore trois provinces, dont celle de Koh Samui

Le bulletin thaïlandais du 13 novembre signale un risque de crues soudaines dans le sud du pays. Pour les voyageurs à Koh Samui, deux points méritent une attention particulière ce vendredi : les routes en contrebas et les conditions en mer.

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En Thaïlande, les fortes pluies menacent encore trois provinces, dont celle de Koh Samui © Social Mag
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À Koh Samui, une accalmie sur la plage ne suffit pas à renseigner sur l’état d’une route au pied des collines. L’eau accumulée sur les hauteurs peut gagner rapidement les quartiers en contrebas. C’est précisément dans les zones basses et près des cours d’eau au pied des versants que les météorologues thaïlandais situent le risque de crue soudaine ce vendredi 13 novembre.

Dans son bulletin publié à 5 heures, heure locale, le département météorologique thaïlandais distingue trois provinces particulièrement exposées aux fortes précipitations : Prachuap Khiri Khan, Chumphon et Surat Thani. Koh Samui appartient à cette dernière. La prévision porte sur des pluies localement fortes à très fortes, dont les effets peuvent s’ajouter aux précipitations des jours précédents.

Sur l’île, la mise en garde relayée le 12 novembre par Zone Samui concernait en particulier les habitants des quartiers bas et les logements proches des pentes. Les services de prévention leur demandaient de placer en hauteur les biens essentiels. Pour une famille qui séjourne sur place, la localisation de son hébergement et le trajet pour y revenir sont donc deux renseignements plus utiles qu’une prévision générale pour toute la Thaïlande.

En mer, la hauteur des vagues dépend aussi des orages

Dans la partie inférieure du golfe de Thaïlande, le vent commence à faiblir. Le bulletin prévoit néanmoins des vagues d’environ deux mètres, davantage sous les orages. Le service météorologique invite les navigateurs à vérifier leur route et à éviter les zones orageuses. Pour une sortie en bateau ou une traversée vers une île, le bulletin régional donne les conditions attendues en mer. La confirmation d’un départ précis reste à vérifier auprès de l’exploitant de la liaison.

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