À la rentrée, comment les parents ont arbitré entre vêtements et fournitures

Un pantalon à remplacer, des chaussures devenues trop petites, des fournitures à racheter la même semaine. Avant la rentrée 2026, 57 % des familles interrogées par le Crédoc prévoyaient de limiter certaines dépenses en septembre. L’habillement figure parmi les premiers postes concernés.

Les vêtements des enfants arrivent juste derrière les cartables, les livres et les fournitures dans les dépenses que les ménages associent à la rentrée. Parmi les personnes pour qui septembre entraîne des achats inhabituels ou plus importants, 65 % citent l’habillement des enfants et 52 % la cantine, selon l’enquête du Crédoc menée en juillet 2026. Cette accumulation des frais est plus souvent ressentie dans les familles nombreuses. Sept personnes sur dix vivant avec au moins trois enfants signalent des dépenses particulières à la rentrée, contre environ une famille sur deux dans l’ensemble.

Les parents avaient déjà identifié ce qu’ils pourraient reporter. Dans l’enquête CSA Research pour Cofidis, menée entre fin mai et début juin auprès de 357 parents d’enfants scolarisés, l’habillement arrivait en tête des arbitrages budgétaires, à 44 %, devant les fournitures scolaires et les articles de sport. Les réponses portaient sur les achats prévus pour la rentrée.

Revendre des objets et acheter d’occasion

Le réseau des associations familiales a demandé à 2 500 parents d’au moins un enfant de moins de 20 ans comment ils s’organisaient au quotidien. Dans cette enquête OpinionWay pour l’Unaf, 46 % disent revendre des objets pour faire face aux frais liés aux enfants et 57 % acheter d’occasion. Pour 37 % des répondants, les économies vont jusqu’à renoncer à un produit qu’ils jugent pourtant utile. Ces réponses concernent l’ensemble des achats pour les enfants.

Les achats de vêtements ont effectivement marqué le pas à la rentrée. Sur un an, les ventes de textile en grande surface alimentaire ont reculé de 13 % en valeur en septembre, selon le relevé de Circana. Ce chiffre réunit les achats de tous les clients et de tous les âges. L’allocation de rentrée scolaire a précisément servi à habiller les enfants. Parmi les bénéficiaires de 2025 interrogés par le Crédoc, 72 % disent en avoir consacré au moins une partie aux vêtements ou aux chaussures de leurs enfants.