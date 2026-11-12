Crédits et réductions d’impôt : trois foyers sur dix en ont bénéficié en 2025

Près de 13 millions de foyers ont bénéficié d’un crédit ou d’une réduction d’impôt. Les services à la personne constituent le principal crédit, avec 6,84 milliards d’euros.

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La Rédaction
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Intervenante à domicile accompagnant une femme âgée dans son logement
Crédits et réductions d’impôt : trois foyers sur dix en ont bénéficié en 2025 © Social Mag
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En 2025, 12,99 millions de foyers fiscaux ont bénéficié d’au moins une réduction ou d’un crédit d’impôt, soit 31 % des foyers ayant déposé une déclaration. Le tableau 3 de l’étude DGFiP Statistiques n° 53 chiffre le montant total accordé à 19,61 milliards d’euros, pour un avantage moyen de 1 510 euros par foyer bénéficiaire.

Les réductions et les crédits ne produisent cependant pas le même effet pour les contribuables. Une réduction diminue l’impôt dû, alors qu’un crédit peut, lorsque son montant dépasse l’impôt à payer, donner lieu à un remboursement. Cette différence permet à certains foyers non imposés de percevoir une restitution.

L’emploi à domicile, premier crédit d’impôt

Les services à la personne représentent à eux seuls 6,84 milliards d’euros de crédits d’impôt, en hausse de 5,1 % sur un an. Le dispositif bénéficie à 5,32 millions de foyers, soit 3,5 % de plus qu’en 2024. Le montant moyen atteint 1 285 euros par bénéficiaire. Derrière ces statistiques figurent notamment des dépenses d’entretien du domicile, d’aide à la vie quotidienne ou d’accompagnement de personnes ayant besoin d’assistance.

Autre poste important, la garde d’enfants hors du domicile représente 1,77 milliard d’euros de crédits d’impôt accordés à 1,92 million de foyers, pour 919 euros en moyenne. Le nombre de bénéficiaires de ce dispositif recule de 1,1 % en un an.

Les foyers non imposés bénéficient aussi de remboursements

Les crédits d’impôt ne se résument pas à une baisse de facture pour les contribuables imposables. D’après la publication officielle de la DGFiP, 4,2 milliards d’euros de crédits profitent à des foyers non imposés. Le tableau 4 indique que les 10 % de foyers aux revenus les plus faibles reçoivent en moyenne 30 euros sous forme de restitution liée aux crédits d’impôt. Les deuxième, troisième et quatrième dixièmes perçoivent en moyenne 72, 111 et 141 euros.

Parents consultant un document fiscal à la maison avec une calculatrice et un enfant à proximité
Un crédit d’impôt peut ouvrir droit à un remboursement même lorsque le foyer ne paie pas d’impôt sur le revenu.

Ce résultat ne doit pas être confondu avec une prestation sociale universelle. Il s’agit de montants moyens constatés dans des groupes de foyers et liés aux dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt. Les conditions varient selon les dispositifs et les situations individuelles.

Dons, scolarité et dépendance complètent ces dispositifs

Les dons à des organismes d’intérêt général donnent lieu à 1,70 milliard d’euros de réductions d’impôt pour 3,73 millions de foyers. Les frais de scolarisation des enfants concernent 2,62 millions de foyers pour 470 millions d’euros. Les frais liés à la dépendance représentent 320 millions d’euros répartis entre environ 250 000 foyers bénéficiaires.

Au total, le nombre de foyers bénéficiant d’une réduction ou d’un crédit d’impôt progresse de 1,1 %, tandis que le montant des avantages accordés augmente de 0,7 % selon le tableau détaillé. La hausse du crédit d’impôt pour les services à la personne en constitue l’un des principaux moteurs. Les chiffres 2025 demeurent provisoires, car établis à partir des déclarations disponibles au 15 septembre 2026.

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