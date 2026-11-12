Prime de Noël 2026 : 2,3 millions de foyers concernés par le versement du 15 décembre

Versée chaque fin d’année depuis 1998, la prime de Noël doit parvenir à 2,3 millions de foyers le 15 décembre 2026. Le gouvernement a confirmé son maintien pour tous les bénéficiaires, après avoir envisagé de la réserver aux familles avec enfants.

Qui recevra la prime de Noël ?

La prime est destinée aux allocataires du Revenu de solidarité active (RSA), de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l’Allocation équivalent retraite (AER). Le RSA concerne les personnes d’au moins 25 ans, ou dès 18 ans sous conditions, dont les ressources mensuelles restent sous un seuil fixé en 2026 à 607,75 euros pour une personne seule sans enfant. Versée par France Travail, l’ASS s’adresse aux demandeurs d’emploi en fin de droits qui justifient d’au moins cinq années d’activité salariée. L’AER, devenue marginale, bénéficie à certains seniors proches de la retraite. Les données relayées par RMC présentent ces trois allocations comme un socle minimal de protection pour les personnes durablement éloignées du marché du travail.

Environ 2,3 millions de foyers perçoivent l’une de ces allocations en 2026, soit près de 4 millions de personnes avec les conjoints et les enfants à charge. La CAF, la Mutualité sociale agricole (MSA) ou France Travail versent la prime automatiquement, sans demande à déposer. Les nouveaux bénéficiaires du RSA dont les droits débutent en décembre la recevront toutefois en janvier 2027.

Le gouvernement avait envisagé de limiter la prime aux familles avec enfants, ce qui aurait écarté les personnes seules et les couples sans enfant. Après des négociations budgétaires dans lesquelles le Parti socialiste a joué un rôle déterminant, l’exécutif a confirmé le maintien de l’aide pour l’ensemble des bénéficiaires.

Des montants calculés selon la composition du foyer

Une personne seule sans enfant bénéficiaire du RSA reçoit 152,45 euros, contre 228,67 euros pour un couple sans enfant. Avec un enfant à charge, la prime atteint 198,58 euros pour un parent isolé et 274,41 euros pour un couple. Une majoration de 60,98 euros est prévue par enfant supplémentaire ; le montant indiqué pour un couple avec quatre enfants est de 442,11 euros. La composition familiale déclarée à la CAF ou à la MSA sert au calcul. Dijon Actualités précise que, selon les délais bancaires, la somme peut mettre jusqu’à huit jours ouvrés à apparaître sur le compte.

La prime n’est pas imposable, ne doit pas figurer dans la déclaration fiscale et n’est pas soumise aux prélèvements sociaux. Son enveloppe budgétaire totale atteint 450 millions d’euros. Début novembre, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, avait déclaré : « Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. » Le ministère de l’Action et des Comptes publics a ensuite confirmé : « Le gouvernement renouvelle son engagement : en 2025 comme en 2026, nous ne baisserons pas la prime de Noël. »

Un versement automatique à vérifier sur son compte

Aucun formulaire ni justificatif supplémentaire n’est demandé pour recevoir la prime. La CAF rappelle néanmoins aux allocataires de tenir à jour leur RIB et la composition de leur foyer. France Travail paie les bénéficiaires de l’ASS ; la MSA prend en charge ceux du secteur agricole.

Pour un foyer disposant de 600 à 900 euros par mois, la prime peut servir à acheter des cadeaux aux enfants, à régler des factures en retard, à constituer une réserve alimentaire ou à chauffer le logement. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), le seuil de pauvreté monétaire correspond à 60 % du revenu médian, soit environ 1 100 euros mensuels pour une personne seule en 2026. Les bénéficiaires du RSA se situent nettement sous ce seuil. La prime s’ajoute notamment aux tarifs sociaux de l’énergie, aux aides au logement et aux soutiens alimentaires.