Dépense imprévue : près de trois Européens sur dix n’ont pas les moyens d’y faire face

En 2025, 29,2 % de la population de l’Union européenne ne pouvait pas faire face à une dépense financière imprévue. Ce résultat, rendu public le 11 novembre 2026 par Eurostat, mesure une forme concrète de fragilité budgétaire : la difficulté à absorber un choc sans déséquilibrer les finances du foyer. Il ne s’agit pas du taux de pauvreté officiel, mais d’un indicateur complémentaire des conditions de vie.

La proportion était de 30,0 % en 2024. Elle recule donc de 0,8 point de pourcentage en un an. Cette amélioration modérée ne fait pas disparaître le problème : pour une part importante des Européens, une réparation urgente, le remplacement d’un équipement essentiel ou une autre facture exceptionnelle restent difficiles à financer.

Une fragilité financière très inégale entre pays européens

Les écarts nationaux sont considérables. Selon la publication statistique, la Grèce affiche la proportion la plus élevée, avec 50,5 % de personnes déclarant ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue. La Lettonie suit avec 43,7 %, devant la Bulgarie à 42,4 %. Cela signifie qu’en Grèce, plus d’une personne sur deux est concernée par l’indicateur, contre un peu moins de trois sur dix dans l’ensemble de l’Union.

À l’autre extrémité, les Pays-Bas enregistrent 15,3 %, tandis que Malte et la Tchéquie se situent toutes deux à 18,7 %. Ces résultats rappellent qu’un chiffre européen moyen masque des situations nationales très différentes. Ils ne permettent toutefois pas, pris isolément, de comparer directement les sommes disponibles sur les comptes bancaires des ménages ou le montant de leur épargne.

Ce que mesure réellement l’indicateur Eurostat

L’indicateur est issu des statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie, regroupées dans le jeu de données EU-SILC et référencées sous le code ilc_mdes04. Il s’intéresse à l’incapacité financière, plutôt qu’au simple fait de préférer ne pas dépenser. Cette distinction est essentielle : une personne qui choisit de reporter un achat facultatif n’est pas nécessairement en situation de privation matérielle.

Le chiffre de 29,2 % porte sur la population et non sur la proportion de ménages endettés. Il ne signifie pas non plus que tous les individus concernés ont subi une dépense exceptionnelle au cours de l’année. Il décrit leur capacité déclarée à en supporter une dans les conditions retenues par l’enquête statistique.

De même, le recul de 30,0 % à 29,2 % ne doit pas être présenté comme une augmentation équivalente du pouvoir d’achat, ni comme la preuve qu’une politique nationale particulière aurait produit à elle seule ce résultat. Les conditions de revenus, de prix, de logement et de composition des foyers peuvent influencer cette capacité financière, mais le communiqué ne fournit pas une analyse causale détaillée de son évolution.

Pourquoi ces chiffres comptent pour les familles

Pour les lecteurs français, cette publication fournit surtout un point de comparaison européen. Le communiqué du 11 novembre ne présente pas de taux français distinct : attribuer automatiquement à la France la moyenne de 29,2 % serait donc erroné. Une comparaison nationale exige de consulter les données détaillées correspondantes et leur définition méthodologique.

Dans la vie quotidienne, la question ne se résume pas au revenu mensuel. Une facture exceptionnelle peut survenir alors que les dépenses régulières — logement, énergie, transport, alimentation — ont déjà absorbé une grande partie du budget. Deux foyers ayant des revenus proches peuvent disposer de marges de manœuvre différentes selon leurs charges fixes, leur épargne et les personnes à charge.

L’indicateur d’Eurostat est ainsi utile pour apprécier une dimension de la sécurité économique des familles. Il complète, sans les remplacer, les mesures de pauvreté, de surendettement et de niveau de vie. Sa prochaine évolution permettra de voir si l’amélioration observée entre 2024 et 2025 se prolonge ou si la capacité des Européens à absorber un imprévu reste fragile.