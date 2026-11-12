Vu du ciel, ce village ressemble à une peinture à rayures colorées : 6 000 habitants y vivent dans une seule rue, et les urbanistes n’en reviennent pas

Une photo aérienne prise par un drone, montrant la vue à vol d’oiseau d’un village polonais paisible, est devenue un phénomène sur les réseaux sociaux. Le village concerné, Suloszowa, comptait 5 672 habitants en 2023. Ce qui a frappé les internautes : tous vivent le long d’une seule et même rue.

Une rue unique pour 5 672 habitants

Suloszowa se trouve à environ 35 kilomètres au nord-ouest de Cracovie, à une quarantaine de minutes de route. Le village s’articule autour d’un axe unique, la route départementale n° 773, qui serpente sur près de 9 kilomètres. Les maisons s’alignent de chaque côté de la chaussée, sans place centrale ni petites ruelles.

Derrière chaque habitation, le terrain s’étire en une longue bande de terre étroite. Vu du ciel, cela dessine des rubans de champs verts et or, un paysage que les internautes ont comparé à une œuvre vivante.

Marian Gęgotek, résident et conducteur de tracteur, confie dans un entretien accordé au Daily Mail qu’avant de voir les photos prises d’en haut, il n’avait pas vraiment réalisé à quel point c’est agréable ici. Edyta, commerçante dans le village, a vu la photo circuler sur Internet. Elle raconte qu’elle sait que les gens parlent d’eux, qu’elle n’est pas si surprise, que c’est une belle vue.

Un système hérité du Moyen Âge

Ce découpage remonte au Moyen Âge. Il devait offrir à chaque famille un accès direct à la route tout en lui attribuant une part égale de parcelle agricole. Suloszowa reste l’un des exemples les plus impressionnants d’église-rue (ulicówka) en Europe, fondée sur un système foncier de développement en ruban. Un type d’habitat linéaire que l’on retrouve ailleurs sur le continent : les Néerlandais parlent de lintdorp, les Allemands de Strassendorf, les Français de village-rue.

La légende locale raconte que le duc de Cracovie aurait offert cette terre au chevalier Sulosz pour le récompenser de ses services, posant ainsi les bases du village. La première mention historique date d’un document du 25 janvier 1315. Cent vingt fermes ont été détruites pendant la guerre, au XXe siècle, mais le village a conservé sa forme originale intacte.

La vie à Suloszowa tourne autour de l’agriculture : élevage de bétail, culture du blé, de l’avoine et du colza. Des commerces, une place de marché, une boulangerie, une banque et une clinique bordent la rue principale, aux côtés d’un club pour seniors.

Jolanta, religieuse locale, explique au Daily Mail que le succès du village tient au soin que les habitants apportent à leurs champs, et que c’est pourquoi c’est si joli, les champs étant cultivés. Elle ajoute qu’il est agréable de s’y promener pour profiter de la campagne et du silence, avec la quasi-certitude d’apercevoir des cerfs et d’autres animaux sauvages.

Deux fêtes annuelles de la récolte rassemblent les villageois : la Fête de la fraise et la Fête de la pomme de terre. Un quotidien de petite commune rurale, où tout le monde se connaît.

La cuisine locale est présentée comme le luxe le plus intime du village. Les repas, préparés sans précipitation, s’appuient largement sur les légumes cultivés dans les jardins étroits derrière les maisons. Au menu :

des pierogi fourrés à la pomme de terre et au fromage ou aux champignons des forêts, des placki ziemniaczane (galettes de pommes de terre) dorées et croustillantes, le żurek, une soupe de seigle acidulée, l’oscypek, un fromage de brebis fumé, et la kiełbasa krakowska, la saucisse de Cracovie.

À proximité, la ferme piscicole et restaurant Pstrąg Ojcowski sert de la truite élevée localement, tandis que le domaine Chochołowy Dwór propose une relecture de plats traditionnels polonais.

Suloszowa s’inscrit dans la vallée de la Prądnik, au cœur du Parc national d’Ojców, qui compte plus de 400 grottes anciennes et des falaises calcaires. Le château de Pieskowa Skała, forteresse médiévale transformée en palais Renaissance avec cour en arcades et loggia extérieure, y attire encore les visiteurs. Un restaurant installé sur place sert pierogis, viandes et soupes avec vue sur la campagne environnante.

Non loin se dresse aussi la Massue d’Hercule, un monolithe calcaire de 30 mètres de haut, et le Sentier des Nids d’Aigles fait passer les randonneurs devant vingt-cinq châteaux médiévaux. De quoi faire de Suloszowa une halte d’une journée, facilement combinable avec la visite des mines de sel situées près de Cracovie.