Artisanat : 292 000 entreprises créées en 2025, dont 78 % en nom propre

L’artisanat français a enregistré 292 000 créations d’entreprises en 2025, un record. Parmi elles, 78 % relèvent de l’entreprise individuelle. Cette hausse des créations coexiste avec le vieillissement des dirigeants et le ralentissement des cessions de fonds de commerce.

Les entreprises individuelles dominent les créations

Selon le baromètre ISM-MAAF publié le 12 novembre 2026, une entreprise créée sur quatre en France relève de l’artisanat. Les créations du secteur ont augmenté de 5 % par rapport à 2024 et de 44 % entre 2019 et 2025. Les ouvertures d’entreprises individuelles ont, elles, progressé de 6 % en un an et représentent 78 % du total.

Le nettoyage de bâtiments arrive en tête avec 53 620 créations, devant les soins de beauté (18 500) et les taxis-VTC (17 990). Ces activités peuvent être exercées seul et demander peu de capital au départ. L’entreprise individuelle pose toutefois des questions de patrimoine, de responsabilité et d’accès au crédit. Anne-Sophie Prissé, directrice Marketing et Communication de MAAF, observe que « l’envie d’entreprendre reste forte auprès de toutes les générations ». Elle ajoute : « Cette dynamique est une opportunité pour nos territoires mais elle s’accompagne d’un défi majeur : la transmission des entreprises. »

De jeunes créateurs tournés vers les services

Chez les moins de 30 ans, les services représentent 65 % des créations artisanales. Beaucoup choisissent la micro-entreprise pour sa simplicité administrative et démarrent sans salarié ni local commercial, plutôt que de reprendre une activité établie. Le baromètre ISM-MAAF ne précise pas leurs revenus moyens. Selon d’autres sources, le montant médian des transactions de fonds de commerce stagne à 90 000 € : une somme difficile à réunir pour des créateurs dépourvus de patrimoine ou de réseau.

Leur protection sociale constitue une autre préoccupation : pas d’assurance chômage, pas de mutuelle d’entreprise et des cotisations retraite présentées comme insuffisantes. Une maladie ou un accident peut interrompre leurs revenus. Gonzalo, maçon indépendant, témoignait récemment des difficultés de son métier malgré des revenus corrects.

Les transmissions ralentissent malgré les départs à venir

Plus d’un dirigeant artisanal sur quatre a dépassé 55 ans et envisage un départ à la retraite. Les cessions de fonds de commerce ont pourtant reculé de 3 % dans les services et de 1 % dans l’alimentation. L’Institut supérieur des métiers prévient : « Dans un contexte de vieillissement du secteur avec 1 dirigeant sur 4 âgé de plus de 55 ans, les transmissions devraient au contraire accélérer pour éviter la perte de milliers d’entreprises dans les prochaines années. » Des artisans disposent d’un fonds établi, d’une clientèle et d’un savoir-faire, sans trouver de repreneur.

Dans le BTP, les créations ont baissé de 2 % en 2025. Les métiers du bâtiment demandent des qualifications et des investissements qui peuvent compliquer une installation avec peu de capital. Les écarts territoriaux sont également marqués : Mayotte affiche une hausse de 61 % des créations, contre une baisse de 4 % en Corse. La solidarité citoyenne face aux crises témoigne de mobilisations locales, sans répondre à la question de la reprise des entreprises artisanales.

Accompagner les indépendants et les reprises

Parmi les pistes évoquées figurent un accompagnement des créateurs dès le démarrage, une protection sociale adaptée aux indépendants et des aides financières pour permettre aux jeunes de reprendre un fonds de commerce. La responsabilité sociale du secteur concerne aussi les conditions de travail et la transmission des savoir-faire entre générations. Des ajustements fiscaux sont discutés ailleurs, comme celle de la TGC en Nouvelle-Calédonie, où deux scénarios de réforme ont été soumis aux entreprises.