Immobilier neuf : ventes au plus bas et accès à la propriété sous pression

Au troisième trimestre 2026, 15 102 logements neufs ont été réservés, soit une baisse de 24,4 %. Selon les chiffres publiés par la Fédération des promoteurs immobiliers, c’est le niveau le plus bas enregistré depuis 2009. La promotion immobilière compte 22 650 salariés, contre 35 000 avant 2022.

Primo-accédants : des emprunts plus difficiles à obtenir

Jeunes ménages, familles modestes et travailleurs précaires se heurtent à des conditions de crédit plus strictes. Les taux d’intérêt restent élevés, malgré les espoirs de détente, et la baisse des prix ne suffit pas à les compenser. Le contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient est présenté comme l’un des facteurs qui maintiennent ces taux à un niveau élevé.

Un couple disposant de 3 500 euros nets par mois pouvait emprunter 250 000 euros il y a trois ans ; il ne pourrait plus prétendre aujourd’hui qu’à 180 000 euros. Cet écart réduit les possibilités d’achat pour les ménages qui ne disposent pas déjà d’un patrimoine. Les stratégies patrimoniales restent davantage accessibles aux héritiers et aux propriétaires.

Les ventes en bloc aux bailleurs sociaux et au logement intermédiaire ont, elles aussi, reculé : 4 082 logements au troisième trimestre 2026, soit une chute de 39,6 %. Des programmes destinés notamment aux classes moyennes sont gelés. Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, a déclaré à Boursorama : « Là, ce n’est plus une volonté municipale de ralentir, c’est nous, les promoteurs, qui ne mettons plus grand chose sur le marché ».

La promotion immobilière a perdu 12 350 emplois depuis 2022

En quatre ans, les effectifs de la promotion immobilière sont passés de 35 000 à 22 650 salariés, soit environ un tiers de postes en moins. Architectes, conducteurs de travaux, commerciaux et personnels administratifs sont concernés. Des plans sociaux touchent les grandes et les petites structures ; les intérimaires perdent d’abord leurs missions, puis les salariés les plus récemment recrutés en CDI. Les quinquagénaires peinent à retrouver un poste dans le secteur.

Au troisième trimestre 2026, les mises en vente de nouveaux programmes ont diminué de 32,1 %, à 9 140 logements, un plancher historique. Des terrains acquis ne sont pas viabilisés et des projets administrativement validés restent en attente. Les entreprises du BTP voient leurs carnets de commandes se réduire ; des commerces qui comptaient sur l’arrivée de nouveaux habitants ferment. La crise du logement menace l’économie des villes moyennes qui misaient sur le développement résidentiel.

Investissement locatif : 2 483 achats par des particuliers

Après une amélioration aux deux premiers trimestres de 2026, les achats de logements neufs par des investisseurs particuliers sont retombés à 2 483 au troisième trimestre. Le dispositif Jeanbrun, destiné à relancer l’investissement locatif, n’a pas empêché ce recul. Le risque perçu par les ménages, l’inflation remontée à 3,4 % en octobre 2026 et les tensions géopolitiques persistantes sont également présentés comme des freins à l’investissement.

Pour les primo-accédants, le prêt à taux zéro, régulièrement reconduit et aménagé, ne compense pas toujours la hausse des prix et des taux d’intérêt. Même avec le montant maximal du PTZ, un ménage peut rester exclu du marché dans les zones tendues, où les prix demeurent élevés. Le coût total de l’accession augmente tandis que les revenus stagnent.

Logement neuf : 22 mois pour écouler l’offre

Le délai théorique d’écoulement des logements neufs atteint 22 mois, contre 18,9 mois un an plus tôt ; 12 mois sont considérés comme un point d’équilibre. Les locataires font aussi face à la hausse des loyers, tandis que l’accès à la propriété reste plus difficile pour les ménages sans patrimoine. Pascal Boulanger avertit, selon Moneyvox : « Nous voulons y croire encore, mais nous n’avons plus le temps d’attendre. Si rien ne bouge avant l’élection présidentielle, les dégâts seront considérables, pour les entreprises et leurs salariés comme pour tous les Français qui cherchent à se loger ».

Parmi les pistes avancées figurent un relèvement des plafonds du PTZ, une protection contre l’expulsion pour les accédants en difficulté, des quotas de logements abordables dans les programmes neufs et une régulation des loyers en zone tendue. La Fédération des promoteurs immobiliers a présenté ses propositions à Matignon le 12 novembre 2026, dans l’espoir qu’elles soient intégrées au budget 2027.