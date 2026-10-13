Taylor Swift a promis 4 millions de dollars en 2012 pour un centre éducatif à Nashville : 14 ans plus tard, ce sont des enfants et des artistes handicapés qui en profitent

En mai 2012, Taylor Swift a fait don de 4 millions de dollars au Country Music Hall of Fame and Museum de Nashville, dans le Tennessee, rapporte le Times of India. Cette somme devait financer le Taylor Swift Education Center, un espace réunissant salles de classe et galerie d’exposition, dont l’ouverture était alors prévue pour 2014.

Selon MusicRow, il s’agissait à l’époque de la plus importante contribution en capital jamais versée par un artiste individuel dans les 45 ans d’histoire du musée. Les responsables de l’établissement la présentaient aussi comme le deuxième don le plus élevé jamais consenti par un particulier à l’institution.

Le projet initial prévoyait un bâtiment de plus de 697 m² réparti sur deux étages, avec trois salles de classe et une galerie destinée aux enfants. Le musée attendait de ces installations qu’elles multiplient sa capacité éducative jusqu’à sept fois.

Une wet classroom, pensée pour les activités salissantes comme la typographie liée à Hatch Show Print, devait y côtoyer un zoo à caresser musical et des ateliers pour adolescents et personnes âgées.

Ce centre s’inscrivait dans une campagne plus large, « Working on a Building: Country Music Lives Here », destinée à faire passer la surface du musée de 13 006 m² à plus de 32 516 m². Le projet, chiffré à 75 millions de dollars, prévoyait aussi une nouvelle salle de concert et une entrée partagée avec un hôtel voisin, dans le sillage du futur centre de congrès du centre-ville.

Au moment du don, Taylor Swift avait 22 ans. Elle était alors présentée comme la chanteuse-compositrice la plus vendue de la musique country, sextuple lauréate des Grammy Awards et double lauréate du titre entertainer of the year aux Country Music Association Awards et aux Academy of Country Music Awards. Un de ses premiers concerts publics s’était tenu sur la place du bâtiment du musée, où elle avait aussi signé son contrat d’enregistrement.

Kyle Young, directeur du musée, avait indiqué que la chanteuse souhaitait s’impliquer dans une capacité consultative dans les activités de l’établissement : « Existe-t-il quelqu’un de mieux placé pour être en phase avec un public jeune ? Je ne le crois pas. » Il avait ajouté que ce geste était bénéfique pour le musée « sous tous les angles ».

Quatorze ans après, une exposition née d’ateliers participatifs

Le Taylor Swift Education Center accueille désormais l’exposition Connection, ouverte en 2026, composée d’affiches réalisées par des élèves des Metro Nashville Public Schools et par des artistes de Friends Life Community, une organisation à but non lucratif au service des adultes porteurs de handicaps du développement.

Les participants ont d’abord étudié l’histoire et les techniques de Hatch Show Print, l’atelier de typographie du musée vieux de près de 150 ans. Ils ont ensuite créé des formes en mousse et en éponge, les ont imprimées, puis s’en sont inspirés pour composer leurs affiches finales, en expérimentant avec les mots, les images, les couleurs et la composition.

La collaboration entre les deux structures ne date pas de la veille : Friends Life Community avait invité Jim Sherraden, maître imprimeur émérite de Hatch Show Print, à devenir artiste enseignant en résidence dès 2023. Fin 2024, des artistes de l’organisation avaient visité les presses en coulisses de l’atelier.

Selon le musée, les œuvres exposées utilisent des mots d’action et des images pour imaginer un futur où les gens se connectent à travers l’art créatif et des causes sociales. Le titre Connection désigne aussi bien le propos des affiches que les liens tissés pendant leur fabrication, entre étudiants et artistes, participants et imprimeurs, public et musée.

Les visiteurs y découvrent des œuvres signées par des membres de leur propre communauté, et non par des artistes établis ou des figures historiques du genre.