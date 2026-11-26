Quitter un conjoint violent peut coûter 16 842 euros en trois mois à une mère de deux enfants, selon un rapport chiffrant le coût de quitter un conjoint violent publié le 24 novembre 2026 par la Fondation des Femmes. C’est l’équivalent de onze mois de salaire pour une femme gagnant 1 500 euros par mois. L’été 2026, 4 000 femmes et enfants ont été refusés par des associations faute de capacité d’accueil.

Le coût d’un départ et le rôle de l’emploi

La Fondation des Femmes relève que les femmes au chômage subissent deux fois plus de violences conjugales que celles qui occupent un emploi. Un salaire, un réseau social et une activité professionnelle peuvent aussi compter au moment d’envisager un départ. Floriane Volt, directrice du plaidoyer à la Fondation, précise : « Les violences touchent toutes les classes sociales, mais elles les touchent différemment selon la situation économique des femmes. Celles qui ont des ressources propres ou un entourage peuvent partir à un coût beaucoup moins fort que celles qui sont les plus précaires. »

Pour une mère de deux enfants, le rapport chiffre notamment le relogement à 7 044 euros — hôtel d’urgence, dépôt de garantie et équipement — et les frais de justice à 6 800 euros, pour une ordonnance de protection et un divorce. S’y ajoutent les soins psychologiques et les dépenses courantes. Même sans enfant, le coût estimé atteint 14 154 euros. « Ce que les victimes paient de leur poche, c’est aussi ce que l’État, la solidarité, les assurances ou les mutuelles ne financent pas », souligne Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes.

Aucune banque ne propose de prêt spécifique pour financer un départ en urgence, et aucune assurance ne couvre les risques liés aux violences conjugales. Une entreprise peut, de son côté, prévoir un fonds d’urgence pour ses salariées, nouer un partenariat avec une association ou aménager les horaires nécessaires aux démarches judiciaires. Les violences conjugales concernent aussi les entreprises, rappelle ÉcoRéseau Business.

Des associations sollicitées, des moyens en baisse

Dans la Loire, SOS Violences conjugales 42 accompagne plus de 800 personnes chaque année par l’écoute, l’hébergement et un soutien juridique et psychologique. Ses financements diminuent et l’un de ses 32 postes est menacé. En 2026, le nombre de victimes de violences conjugales enregistrées par la police et la gendarmerie atteint 285 000, en hausse de 5 %.

Anne Gaches, procureure de la République à Saint-Étienne, rappelle : « C’est à l’auteur des violences de quitter le domicile familial, pas à la victime. » Les capacités d’accueil restent toutefois limitées : 43 % des associations disent devoir refuser des bénéficiaires. Les 4 000 femmes et enfants éconduits durant l’été 2026 sont aussi nombreux que sur toute l’année 2025.

L’Aide Universelle d’Urgence n’a été perçue que par 14 % des femmes éligibles en 2024, pour un montant moyen de 886 euros. Les places d’hébergement d’urgence manquent, et le programme Mon Soutien Psy finance huit séances de psychologue. Dans l’Ain, 2 538 femmes ont été victimes de violences conjugales en 2025, parmi 3 428 victimes de violences intrafamiliales.

À Nouméa, un centre accueille les auteurs de violences

Ouvert en décembre 2024, le centre de l’Aravif, l’Association de réinsertion des auteurs de violences intrafamiliales, héberge et accompagne à Nouméa des hommes en attente de procès. Il dispose de dix places et affiche 85 % d’occupation, soit huit à neuf hommes accueillis en permanence.

Le taux de récidive indiqué est de 11 à 13 % après un suivi, contre 38 % sans prise en charge. L’Aravif associe hébergement, suivi psychologique, réinsertion professionnelle et contrôle judiciaire ; psychologues, éducateurs et travailleurs sociaux interviennent quotidiennement. L’accueil des auteurs permet aussi aux victimes de rester au domicile et d’éviter des frais de relogement. Les dispositifs destinés aux auteurs restent rares et fragmentés en métropole. En France, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2025, contre 107 en 2024.

Des entreprises pourraient soutenir financièrement des places d’hébergement pour les auteurs, notamment par le mécénat. La prise en charge de violences intrafamiliales dépassant le cadre conjugal concerne également d’autres situations que celles du couple.

Fonds d’urgence et aménagements au travail

Les entreprises peuvent abonder les budgets associatifs ou financer des postes de psychologues et de juristes. Elles peuvent aussi aider directement leurs salariées, par des autorisations d’absence pour les rendez-vous médicaux et juridiques, une avance sur salaire, du télétravail temporaire ou une mutation géographique si nécessaire. Certaines forment déjà leurs managers à repérer un absentéisme soudain, une baisse de performance ou un isolement.

La Caisse d’Épargne propose désormais un compte gratuit pendant deux ans aux victimes de violences conjugales. Les assurances pourraient couvrir des frais de relogement ou de justice, et les mutuelles rembourser intégralement les soins psychotraumatiques.

Au sein des entreprises, les directions des ressources humaines peuvent mettre en place une cellule d’écoute confidentielle avec une association spécialisée et former les salariés, notamment les collègues susceptibles d’être témoins. Les violences conjugales ont aussi un coût pour les employeurs, en matière d’absentéisme, de rotation du personnel et de productivité. Parmi les 285 000 victimes enregistrées en 2026, seules 13 % portent plainte ; le nombre réel de victimes dépasse largement le million.