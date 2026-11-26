Retirer des espèces est devenu plus difficile pour certains consommateurs

La dématérialisation des paiements ne pose guère de problème tant que le consommateur dispose d’un moyen de paiement adapté et qu’il sait s’en servir. Dans le cas contraire, un achat ordinaire peut nécessiter l’intervention d’une autre personne.

C’est l’une des dimensions auxquelles s’est intéressée la Banque centrale européenne dans son étude SPACE 2026. Si la carte bancaire physique dépasse désormais les espèces en nombre de paiements dans les magasins, avec 45 % des transactions contre 44 %, les moyens de paiement numériques ne sont pas aussi accessibles à tous les habitants de la zone euro.

Pour la première fois, la BCE a demandé aux personnes interrogées si elles étaient en situation de handicap ou de vulnérabilité. Quelque 14,6 % des répondants ont déclaré être concernés. Au sein de cette population, 13 % disent avoir besoin d’assistance pour effectuer des paiements en ligne, contre 8 % parmi les autres répondants, y compris ceux qui n’ont pas répondu à la question sur leur vulnérabilité.

Or, pour continuer à utiliser les espèces, encore faut-il pouvoir s’en procurer.

En 2024, 87 % des consommateurs de la zone euro considéraient qu’il leur était facile de se rendre dans une agence bancaire ou à un distributeur de billets. En 2026, ils ne sont plus que 85 %. Et parmi les personnes ayant tenté de retirer du liquide au distributeur au cours de l’année précédant l’enquête, près d’une sur cinq a rencontré des difficultés, précise la Banque de France dans son communiqué du 25 novembre 2026.

Préférer la carte bancaire ne signifie pas vouloir abandonner les espèces

Pour autant, l’enjeu de l’accès à l’argent liquide ne concerne pas exclusivement les personnes âgées, celles en situation de handicap ou celles qui ne disposent pas d’une carte bancaire.

Environ six consommateurs sur dix dans la zone euro considèrent qu’il est important de pouvoir continuer à régler leurs achats en espèces. La proportion de ceux qui disent préférer ce moyen de paiement est pourtant beaucoup plus faible, de l’ordre de 22 %.

Certains consommateurs apprécient notamment les espèces parce qu’elles leur permettent de mieux suivre leurs dépenses. Lorsqu’on dispose d’une somme limitée pour faire ses courses, voir diminuer les billets que l’on a dans son portefeuille peut constituer un repère utile.

L’intérêt de maintenir plusieurs moyens de paiement disponibles tient donc aussi à la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les consommateurs. Qu’il s’agisse d’un handicap, de difficultés à utiliser certains outils numériques ou, tout simplement, d’une manière différente de gérer son budget, les billets et les pièces conservent une fonction qui ne se mesure pas uniquement au nombre de passages en caisse.