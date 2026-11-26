Les 30 et 31 octobre 2026, la Nordev a accueilli la septième édition du Salon de l’emploi et de la formation de La Réunion. Plus de 2 500 offres d’emploi étaient proposées, dans les secteurs public et privé, dont 160 au sein de GBH, premier employeur privé de l’île. Dans un territoire où le chômage, malgré un recul marqué depuis 2013, reste élevé, le Salon a permis aux recruteurs d’aller directement à la rencontre des candidats, notamment pour les postes les plus difficiles à pourvoir.

« Le recrutement est devenu une démarche de conquête. Il ne suffit plus de publier une offre, nous devons aller à la rencontre des candidats pour leur faire découvrir la richesse de nos métiers ». Pour Michel Lapeyre , directeur général de GBH pour l’Afrique et l’océan Indien, l’un des enjeux majeurs de la lutte contre le chômage consiste à rapprocher les aspirations des demandeurs d’emploi des besoins des entreprises.

2 500 postes à pourvoir

Le Salon de l’emploi et de la formation de La Réunion entend faciliter ces rencontres : sa septième édition s’est tenue à la Nordev les 30 et 31 octobre 2026. Lancé à l’initiative du Journal de l’île de La Réunion, désormais organisé par Le Quotidien, l’événement rassemble chaque année recruteurs, demandeurs d’emploi et organismes de formation. Le Salon attire des milliers de visiteurs, venus chercher un emploi, envisager une reconversion ou découvrir des possibilités de formation.

Aller au-devant des candidats pour les orienter vers des métiers qui recrutent : l’événement illustre une évolution engagée depuis une dizaine d’années dans les pratiques de recrutement à La Réunion, notamment pour répondre aux difficultés croissantes à pourvoir certains postes. Ces nouvelles méthodes se sont développées en même temps qu’un recul significatif du chômage à La Réunion. Il oscillait autour de 30 % entre 2000 et 2013 et s’élevait encore à 24,3 % en 2018. Il atteint désormais 16,3 %. Malgré cette baisse, le taux reste nettement supérieur à celui de la France métropolitaine, où il s’établit à 7,7 %.

Pour cette édition, 2 500 offres d’emploi étaient proposées, couvrant des secteurs aussi variés que la grande distribution, la banque, la restauration, le BTP, la santé, les services, la fonction publique et la sécurité. La première matinée était consacrée au traditionnel job dating organisé par France Travail, qui permet aux candidats de découvrir les postes proposés et d’échanger directement avec les recruteurs.

« L’armée, ça plaît toujours »

Le salon a par ailleurs enrichi son dispositif d’accompagnement : l’espace dédié à la préparation des CV et des entretiens est désormais équipé d’une borne interactive. Les candidats peuvent y filmer un « pitch de présentation », qu’ils peuvent ensuite transmettre aux différents exposants.

Le secteur public occupait une vingtaine des soixante stands du Salon. Certaines propositions concernaient des parcours de formation ou d’insertion, d’autres des postes à pourvoir. Les recruteurs publics se répartissaient entre quatre grands domaines : les collectivités territoriales, la santé et la protection sociale, la justice et les forces armées.

« Depuis ce matin, ça marche très bien, on rencontre beaucoup de jeunes très intéressés. On voit que l’armée, ça plaît toujours », constate l’adjudant Marjory , du centre d’information et de recrutement des forces armées de la base 181 de Roland-Garros. La fréquentation de son stand est restée soutenue pendant les deux journées, dans la continuité des précédentes éditions.

GBH mise sur le recrutement de proximité

Majoritaires parmi les exposants, les entreprises privées étaient particulièrement représentées dans les secteurs des infrastructures, de la restauration rapide et de la grande distribution. Premier employeur privé de l’île, avec plus de 3 000 salariés, GBH proposait 160 postes autour de ses deux secteurs d’activité : la grande distribution et l’automobile. Les offres couvraient un large éventail de fonctions : vente, relation client, métiers de bouche, mécanique et carrosserie, mais aussi encadrement, logistique et informatique. Le groupe recrutait également dans ses fonctions transversales, notamment les achats, le marketing, la finance et les ressources humaines.

« Nous participons à ce salon depuis 2018 car nous sommes très attachés à agir pour l’emploi et recruter des talents, ici, à La Réunion. Un salon nous permet de rencontrer directement les candidats, ce qu’aucun outil numérique ne remplace », souligne Michel Lapeyre. Plusieurs de ces échanges ont d’ailleurs débouché sur des rendez-vous ultérieurs, en vue d’un recrutement ou d’une formation.

« L’envie d’apprendre », un atout pour accéder à l’emploi

Ces rencontres répondent ainsi à un paradoxe du marché du travail réunionnais : les compétences et les qualifications des demandeurs d’emploi ne correspondent pas toujours aux besoins des employeurs. « D’un côté, on a des entreprises qui cherchent à pourvoir des offres d’emploi et qui ne trouvent pas. Et de l’autre côté, on a des demandeurs d’emploi qui ne trouvent pas non plus », observe Yves-Éric Houpert , rédacteur en chef du Quotidien.

Le Salon donne aux recruteurs l’occasion de présenter en détail les métiers et les perspectives de carrière qui leur sont associés. Ces présentations visent à faire naître de nouvelles vocations ou à accompagner les reconversions, notamment grâce aux formations proposées. L’adjudant Marjory insiste sur cette possibilité d’apprendre un métier au sein de l’armée : « on forme les jeunes, ils peuvent venir sans connaissance, on les forme à un métier », explique-t-elle.

GBH adopte une approche similaire : le diplôme et l’expérience ne constituent pas les seuls critères de recrutement. « La motivation, l’autonomie, le bon sens, la curiosité et l’envie d’apprendre comptent également, selon les postes proposés », souligne Michel Lapeyre. Le groupe propose ainsi des parcours de formation internes et prend part à plusieurs dispositifs d’alternance et d’insertion professionnelle. Lancé en 2022, le programme Tremplin pour l’emploi a notamment permis à 110 jeunes Réunionnais éloignés de l’emploi de se former à des métiers offrant des débouchés.