Boire en moyenne 14 boissons alcoolisées par semaine, soit l’équivalent de deux verres par jour, expose à un risque de 1 sur 25 de mourir au cours de sa vie de causes liées à l’alcool. C’est la conclusion centrale d’une étude publiée dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs, revue éditée par l’université Rutgers.

Baptisée « Alcohol Intake and Health Study », la recherche avait été commandée par le gouvernement fédéral américain pour éclairer la mise à jour des recommandations alimentaires nationales. Ses auteurs n’ont observé aucun effet protecteur significatif de l’alcool sur la santé, à quelque niveau de consommation que ce soit.

Jusqu’à 7 boissons par semaine, les risques restent faibles pour la plupart des pathologies examinées. Au-delà, la courbe change nettement de pente, et ce dès le premier verre quotidien, pour les hommes comme pour les femmes.

Kevin Shield, professeur associé à l’Université de Toronto et auteur principal de l’étude, a déclaré que même de faibles niveaux de consommation d’alcool comportaient des risques pour la santé, et que ce risque continuait d’augmenter à mesure que la consommation augmentait.

Il a ajouté que l’équipe n’avait observé aucun effet protecteur significatif de l’alcool sur la santé, à quelque niveau de consommation que ce soit, précisant qu’à faible dose l’alcool pourrait tout de même réduire le risque de cardiopathie ischémique et d’AVC, sans que cela compense les risques de cancer et de maladies chroniques dès 7 boissons hebdomadaires.

Timothy Naimi, directeur du Canadian Institute for Substance Use Research à l’Université de Victoria et coauteur de l’étude, insiste sur la portée de ce seuil chiffré. Selon lui, les nouvelles Dietary Guidelines américaines contiennent un message utile de type moins c’est mieux, mais ne fournissent, selon lui, aucun cadre quantitatif : son étude a précisément été conçue pour combler ce vide sur l’ensemble du spectre de consommation.

Il précise qu’il s’avère que deux verres par jour, qui pourraient être considérés comme modérés d’un point de vue social, sont associés à un risque sensiblement élevé de mort prématurée causée par l’alcool.

Un seuil absent des nouvelles recommandations américaines

Les Dietary Guidelines for Americans, version 2025-2030, se contentent d’inviter à limiter les boissons alcoolisées, sans fixer de quantité jugée sûre. Les versions précédentes étaient plus précises : pas plus de deux boissons par jour pour les hommes, une seule pour les femmes.

Le rapport avait pourtant été explicitement sollicité pour éclairer ces recommandations. Dans un éditorial accompagnant l’étude, Robert M. Vincent, ancien administrateur associé de la U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, le rappelle sans détour : il rappelle que le rapport Alcohol Intake and Health avait été explicitement sollicité pour éclairer les recommandations sur l’alcool lors de l’élaboration des Dietary Guidelines for Americans, 2025-2030, et que, malgré le respect par l’étude de son mandat, ses conclusions avaient été écartées.

Pour parvenir à leurs résultats, les chercheurs ont passé en revue plus de 7 200 publications scientifiques sur les maladies et blessures associées à l’alcool, combinées à de grands ensembles de données de santé nationales américaines. Des modèles statistiques ont ensuite permis de relier chaque niveau de consommation à la probabilité de développer des cancers (œsophage, bouche, sein notamment), des maladies cardiovasculaires, des atteintes du foie ou des blessures.

Des travaux sont encore en cours sur d’autres conséquences possibles, notamment un lien émergent entre alcool et cancer du pancréas.

Shield rappelle toutefois que ces chiffres décrivent des tendances à l’échelle d’une population, pas une prédiction individuelle. Il a précisé qu’on ne pouvait pas supposer que cela signifiait que le risque sanitaire individuel d’une personne était identique à ce qui était rapporté ici, cela dépendant d’autres facteurs comme le mode de vie, la génétique, les habitudes de consommation.

Selon lui, disposer d’un seuil plus clair aide néanmoins chacun à mieux comprendre à partir de quel niveau le risque augmente, et à décider en connaissance de cause.

Katherine Keyes, professeure d’épidémiologie à l’université Columbia et coauteure de l’étude, va dans le même sens, affirmant qu’aucun effet protecteur de la consommation d’alcool n’avait été observé, même à des niveaux faibles.