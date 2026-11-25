Sur la notification de France Travail, une allocation journalière de 45,60 euros. Sur le compte bancaire, un virement qui n’atteint pas les 1 368 euros auxquels on pourrait s’attendre en multipliant cette allocation par 30. Où est passée la différence ? Ce n’est pas nécessairement une erreur de calcul. Le décryptage de l’Unédic du 25 novembre 2026 est justement consacré aux différents montants dont on parle lorsqu’on évoque les indemnités chômage. Et ces montants ne sont pas interchangeables.

Une allocation de 45,60 euros par jour ne donne pas 1 368 euros sur le compte

Imaginons un ancien salarié dont le salaire journalier de référence (SJR) est de 80 euros et dont l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) brute s’élève à 45,60 euros par jour. Pour un mois intégralement indemnisable, le droit brut correspond à 30 allocations journalières, quelle que soit la longueur du mois. Ce qui donne 1 368 euros. Mais c’est du brut.

La participation à la retraite complémentaire représente, dans ce cas, 3 % du SJR, soit 2,40 euros par jour, et non 3 % des 45,60 euros d’allocation. D’après les règles de retenues sociales détaillées par l’Unédic, ce montant d’ARE ne donne pas lieu à CSG ou CRDS compte tenu du seuil d’exonération. En supposant que notre allocataire réside en métropole hors régime local d’Alsace-Moselle, sans autre retenue ni prélèvement à la source, il lui reste donc 43,20 euros par jour, soit 1 296 euros sur le mois. Pour une allocation plus élevée, la CSG et la CRDS peuvent aussi intervenir, avec des exonérations et taux qui dépendent notamment de la situation fiscale.

Et encore faut-il que les 30 jours soient indemnisables. Une ouverture de droits en cours de mois, un délai d’attente ou un arrêt maladie peuvent expliquer que le paiement ne couvre pas tout le mois. Le calendrier des versements est une autre question : le virement intervient après l’actualisation mensuelle, et pas nécessairement le dernier jour du mois auquel il se rapporte.

Retrouver un travail sans perdre toute son allocation chômage

Reprenons notre exemple. L’allocataire trouve un emploi salarié qui lui rapporte 600 euros bruts dans le mois. Il conserve son inscription, dispose de suffisamment de droits, les conditions de cumul sont réunies et ses justificatifs ont été transmis. Il ne touche pas pour autant 1 296 euros d’ARE en plus de son salaire. Pour calculer le complément, France Travail déduit 70 % du nouveau salaire brut de l’allocation mensuelle brute qui aurait été due sans reprise d’emploi. Dans notre cas, 1 368 moins 420, soit 948 euros.

Mais il reste une opération à faire. L’article 31 du règlement d’assurance chômage consolidé prévoit de rapporter cette somme à l’allocation journalière et d’arrondir le nombre de jours ainsi calculé à l’entier le plus proche. Ici, 948 divisé par 45,60 donne environ 20,79 : 21 jours indemnisables, soit 957,60 euros bruts. Le plafond de cumul, lié au salaire de référence, ne réduit pas le complément dans cet exemple. Avec les mêmes hypothèses de retenues que précédemment, le paiement de l’ARE s’établit à 907,20 euros, auxquels s’ajoute le salaire net de l’emploi repris. Les jours non indemnisés ne sont pas décomptés du reliquat de droits.

Que représentent alors les 1 061 euros annoncés par l’Unédic ?

Les données du deuxième trimestre 2026, publiées le 24 novembre, portent sur 2,4 millions de personnes indemnisées parmi 3,7 millions prises en charge. L’allocation effectivement versée représente en moyenne 1 061 euros nets par mois. Pour ceux qui cumulent travail et indemnisation, elle est de 808 euros ; pour ceux qui n’ont pas travaillé, de 1 175 euros. Les 808 euros n’incluent évidemment pas le salaire perçu par ailleurs.

Les écarts sont aussi importants d’une génération à l’autre : 738 euros nets pour les moins de 25 ans, contre 1 235 euros pour les 55 ans ou plus. Une difficulté supplémentaire pour les plus jeunes, alors que le chômage des jeunes reste élevé. Ces moyennes reflètent notamment les rémunérations antérieures et les situations d’activité ; elles ne sont ni un barème ni un minimum garanti.

Il serait donc trompeur de comparer directement les 1 061 euros du deuxième trimestre 2026 aux 1 337 euros de droit mensuel brut théorique relevés par France Travail en septembre 2025, ou aux 42 euros bruts par jour en moyenne à l’ouverture des droits en 2025. Trois indicateurs, trois périmètres et des périodes différentes. Pour comprendre son propre virement, mieux vaut partir du montant journalier figurant sur sa notification, du nombre de jours réellement indemnisés et des retenues mentionnées sur le relevé de paiement.