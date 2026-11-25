Pour un militaire britannique qui a participé aux essais nucléaires des années 1950 ou 1960 et qui attribue sa maladie aux radiations auxquelles il a pu être exposé, il existe bien une possibilité d’obtenir une indemnisation. Il s’agit du War Pension Scheme, le régime général qui couvre les blessures et maladies imputables au service militaire avant le 6 avril 2005. En octobre 2026, le ministre Calvin Bailey a confirmé au Parlement qu’il n’existait aucun dispositif spécifique aux vétérans des essais nucléaires ni à leurs familles.

La difficulté tient notamment aux éléments dont disposent les demandeurs pour établir le lien entre leur service et leur maladie. Le guide officiel du War Pension Scheme prévoit un formulaire complémentaire destiné aux vétérans des essais nucléaires afin d’accélérer le traitement de certaines demandes. Il n’impose pas de date limite pour déposer une demande, mais les prestations accordées ne sont en principe versées qu’à compter de la date de celle-ci. Une décision de refus peut faire l’objet d’un recours.

Or, les pièces médicales susceptibles d’être utiles ne sont pas toujours disponibles. Le rapport du ministère de la Défense publié en juillet 2026 fait état d’analyses sanguines dont les résultats n’ont pas été retrouvés, mais également de dossiers détruits. Pour les vétérans qui cherchent à comprendre l’origine d’une maladie plusieurs décennies après leur service, la question est loin d’être purement administrative.

Des familles associées à l’enquête

Le Premier ministre Andy Burnham a annoncé le 24 novembre que les vétérans et leurs proches seraient associés à la définition du mandat de la commission indépendante. Celle-ci cherchera à établir les conséquences potentielles des essais pour ces personnes. En revanche, la création de cette commission ne change pas, en elle-même, les conditions d’indemnisation des anciens militaires.

Depuis 2023, les vétérans et les familles des personnes décédées peuvent aussi demander la médaille commémorative dédiée aux participants au programme nucléaire. Les conditions d’attribution prévoient notamment qu’elle puisse être remise aux ayants droit d’une personne éligible décédée. Une reconnaissance de leur contribution à la sécurité nationale, qui n’est pas pour autant une reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie.