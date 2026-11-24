Le rideau des magasins Office Depot est tombé, mais ce n’est pas nécessairement le dernier jour du contrat de travail des personnes qui y travaillaient. Une porte-parole d’Ankaa, la société qui exploite l’enseigne en France, a indiqué à l’AFP le 24 novembre 2026 que les 27 magasins fermaient et que 185 salariés seraient concernés par une procédure de licenciement économique, selon la dépêche publiée par Boursorama. Le site marchand ne prend déjà plus de commandes.

Le tribunal de commerce de Bobigny avait prononcé la liquidation judiciaire le 7 octobre, tout en autorisant la poursuite de l’activité pour permettre la recherche d’un repreneur. Cette autorisation devait initialement courir jusqu’au 7 janvier 2027, comme l’indiquait l’annonce légale publiée au Bodacc le 21 octobre. Selon la porte-parole, le tribunal a mis fin à ce maintien temporaire le 24 novembre, les offres reçues ne permettant pas de poursuivre l’activité. Le nouveau jugement n’a pas pu être consulté directement. Et les 185 salariés annoncés par Ankaa ne doivent pas être confondus avec les 183 personnes mentionnées dans l’avis de reprise rapporté en octobre par L’Express Franchise : les documents disponibles ne permettent pas d’expliquer cet écart.

Office Depot : la fermeture des magasins ne vaut pas lettre de licenciement

C’est désormais au liquidateur qu’il revient de conduire la procédure. Avant de licencier, il doit examiner les possibilités de reclassement. Si au moins dix licenciements sont projetés sur trente jours dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est nécessaire. Le comité social et économique est consulté et l’administration doit se prononcer sur le plan. En liquidation judiciaire, l’article L1233-58 du Code du travail ramène à quatre jours le délai de décision de l’administration après la dernière réunion du comité. Le contenu du plan et le calendrier précis retenus pour Ankaa ne sont pas établis à ce stade.

Comme dans le dossier Fibre Excellence, il faut donc distinguer l’arrêt de l’activité du moment où les salariés reçoivent effectivement leur notification. La date de rupture peut encore être différente. Service Public précise les règles applicables en liquidation judiciaire, y compris lorsque le tribunal avait autorisé une poursuite temporaire de l’activité. Les salariés protégés, notamment, relèvent de formalités particulières.

Les salariés doivent-ils s’inscrire immédiatement au chômage ?

Il y a, pour les salariés en CDI dont le licenciement économique est envisagé, une autre possibilité que l’indemnisation classique du chômage : le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). En liquidation judiciaire, sa proposition est obligatoire. Le salarié dispose normalement de 21 jours calendaires pour se décider, à partir du lendemain de la remise du dossier d’information, et peut bénéficier d’un entretien avec France Travail pendant ce délai. S’il accepte, son contrat prend fin au terme de cette période de réflexion, sous réserve des règles particulières applicables aux salariés protégés.

Le dispositif associe accompagnement vers un nouvel emploi et indemnisation. La fiche officielle du CSP précise que, pour un salarié remplissant les conditions et ayant au moins un an d’ancienneté, l’allocation correspond à 75 % du salaire journalier de référence. Pour une ancienneté inférieure, le calcul est différent. Et accepter le CSP peut aussi modifier le versement de l’indemnité de préavis : il est donc important de connaître les conditions applicables à son propre contrat avant de prendre une décision.

Qui paiera les salaires et les indemnités ?

Si l’entreprise ne dispose pas des fonds nécessaires, l’AGS peut avancer certaines sommes dues aux salariés, dans les limites et conditions prévues par la loi. Ce n’est pas aux salariés d’envoyer une demande de paiement directement à l’AGS : c’est le mandataire judiciaire qui établit les créances salariales et sollicite la garantie, comme l’explique l’organisme lui-même. Salaires impayés, congés payés et indemnités de rupture peuvent relever de cette garantie, selon la nature des créances et les plafonds applicables.

Le maintien temporaire de l’activité compte ici aussi. L’article L3253-8 du Code du travail prévoit notamment la couverture des créances de rupture pendant cette période et dans les quinze jours qui suivent sa fin, ou vingt et un jours en présence d’un PSE. Il prévoit également le cas où le CSP est proposé dans les délais légaux. Ces délais concernent la garantie et ne sont pas la date à laquelle chaque salarié recevra son argent.

Au terme du contrat, il reste enfin trois documents à récupérer : le certificat de travail, l’attestation destinée à France Travail et le solde de tout compte. Ce dernier recense les sommes versées lors de la rupture. Les bulletins de paie, les courriers reçus du liquidateur et les justificatifs d’ancienneté permettent de vérifier les montants. Pour les salariés d’Office Depot, c’est désormais le calendrier communiqué par le liquidateur qui permettra de savoir à quelle date leur contrat prendra réellement fin.