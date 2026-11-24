Quitter un CDI pour monter son entreprise ou retourner sur les bancs de l’école, c’est une chose. Pouvoir payer ses factures pendant ce temps-là en est une autre. Depuis novembre 2019, la démission-reconversion permet, sous certaines conditions, de bénéficier de l’assurance chômage. Et les résultats de l’étude publiée le 18 novembre par France compétences, l’Apec et l’Unédic sont plutôt encourageants : parmi les bénéficiaires interrogés six à neuf mois après leur départ, 93 % de ceux qui prévoyaient de créer une entreprise ont lancé leur activité. Pour ceux qui avaient choisi de se former, la proportion est d’environ neuf sur dix.

Créer son entreprise ne veut pas encore dire en vivre

Mais de quelle réussite parle-t-on ? D’après la note d’études de France compétences, au bout de six à neuf mois, 80 % des créateurs réalisent un chiffre d’affaires et moins d’un quart se versent un revenu. Il est encore trop tôt pour juger de la survie de leurs entreprises. Quant aux bénéficiaires de la voie formation, plus de 60 % accèdent à un emploi salarié durable dans les deux ans suivant l’ouverture de leurs droits, soit quatre à cinq points de plus que les groupes d’allocataires en formation auxquels ils sont comparés. La préparation du projet en amont peut contribuer à cet écart, mais la comparaison ne permet pas d’isoler l’effet du dispositif.

Avant la démission, un dossier à préparer

Les résultats sont d’autant plus intéressants qu’ils ne portent pas sur l’ensemble des salariés qui ont un jour envisagé de partir. L’enquête téléphonique menée en 2025 a recueilli 1 780 réponses, dont 74 % de personnes engagées dans une démission-reconversion. Or, selon le rapport intégral, 20 % des candidats interrogés à ce dispositif n’avaient pas déposé leur dossier. Ce chiffre atteint 35 % pour les projets de formation, contre 12 % pour la création ou la reprise d’entreprise. Certains ont différé leur projet, d’autres ont trouvé une autre façon de quitter leur emploi. La démission-reconversion sert d’ailleurs parfois de solution de repli lorsque les négociations n’aboutissent pas : les ruptures conventionnelles ont, elles, reculé de 2,7 % au deuxième trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, selon la Dares.

En pratique, le dispositif suppose un CDI dans le secteur privé et, en métropole, 1 300 jours travaillés sur les 60 mois précédant la fin du contrat de travail. Transitions Pro détaille l’ordre des démarches : consulter gratuitement un conseiller en évolution professionnelle, monter le dossier, puis obtenir l’attestation de la commission régionale avant de quitter son emploi. Il reste ensuite six mois à compter de la validation pour demander les allocations auprès de France Travail, préavis compris. Les conditions ordinaires d’attribution de l’ARE restent applicables et France Travail contrôle la mise en œuvre du projet.

Il y a là une différence importante entre l’acceptation d’un projet et l’ouverture effective des droits au chômage. Le rapport relève que 7 % des demandes d’indemnisation au titre de la démission-reconversion ont été rejetées entre 2021 et 2024, principalement parce que la durée d’activité requise n’était pas atteinte. Et c’est bien après avoir quitté leur emploi que ces personnes découvrent la décision sur leur indemnisation.