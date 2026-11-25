Les réacteurs nucléaires que la France souhaite construire au cours des prochaines décennies n’auront pas seulement besoin d’ingénieurs. Ils auront également besoin de forgerons, de spécialistes de l’usinage et de techniciens capables de contrôler des pièces métalliques de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de tonnes.

Une partie de ces métiers pourrait trouver de nouveaux débouchés au Creusot, où Framatome souhaite construire une nouvelle forge. Le 24 novembre 2026, son directeur général a évoqué auprès de Bloomberg un investissement supérieur au milliard d’euros, selon les informations relayées par BFM Business.

Entre 190 et 240 postes supplémentaires envisagés

Dans son dossier de concertation publique, le groupe estime que le fonctionnement de la nouvelle usine nécessiterait la création de 190 à 240 emplois directs.

Ces postes viendraient s’ajouter à ceux des installations existantes de Framatome, qui emploient déjà plus de 680 personnes au Creusot.

L’enjeu du recrutement est d’autant plus important que ces métiers nécessitent des compétences bien spécifiques. Framatome prévoit ainsi de travailler avec les acteurs locaux de la formation pour accompagner le développement de son activité industrielle.

Pour le moment, toutefois, les emplois annoncés pour Forge+ restent des prévisions. La réalisation du projet dépend notamment de la confirmation du programme français de construction de nouveaux réacteurs EPR2.

D’autres postes ont en revanche déjà été créés dans la ville : le 24 novembre 2026, Framatome a inauguré un nouvel atelier de fabrication des internes de cuve, représentant un investissement de près de 100 millions d’euros et une cinquantaine d’emplois.

Deux projets différents, mais qui devraient contribuer, si la nouvelle forge voit effectivement le jour, au développement de l’emploi nucléaire dans le même bassin industriel.