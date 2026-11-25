Vous êtes à la recherche d’un emploi depuis plusieurs mois et votre conseiller France Travail vous propose de faire du théâtre ou de vous essayer à la photographie. Quel rapport avec les offres d’emploi auxquelles vous avez répondu ? C’est justement le principe de L’Art d’accéder à l’emploi : sortir du cadre habituel de la recherche d’un poste pour permettre à des personnes de montrer ce qu’elles savent faire autrement que sur un CV.

Expérimenté à partir de 2021 dans les Hauts-de-France, le dispositif a été déployé à l’échelle nationale le 2 novembre 2026, lors d’un lancement au musée Albert-Kahn de Boulogne-Billancourt. Le ministère de la Culture et France Travail ont ensuite signé une convention-cadre le 12 novembre pour développer ces collaborations.

À qui demander de participer aux ateliers de France Travail ?

Le chômage de longue durée n’est pas la seule situation visée : les bénéficiaires du RSA, les jeunes, les seniors, les habitants des quartiers prioritaires et les personnes en situation de handicap font aussi partie des publics auxquels France Travail destine en priorité ces actions. Et il n’est nullement nécessaire de vouloir travailler dans le milieu artistique. Ce sont les capacités à s’exprimer, à écouter ou encore à travailler avec les autres que les ateliers doivent aider à développer.

Les personnes intéressées peuvent en parler à leur conseiller : il examine avec elles l’intérêt de la démarche et les possibilités près de chez elles. La généralisation ne signifie donc pas que chaque agence dispose déjà d’un atelier disponible, ni que chacun peut réserver une place à sa convenance.

Quand le portrait remplace le CV

À Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, une dizaine de seniors en recherche d’emploi ont travaillé autour du portrait à la fin de 2025, avec la Micro-Folie locale et un photographe. Ils ont notamment réfléchi à la façon dont ils se présentaient et réalisé des portraits professionnels. Lors de la dernière rencontre, cinq entreprises ont été invitées à échanger avec eux. France Travail, dans son bilan du 19 novembre 2026, indique que sept de ces dix participants étaient en emploi, en formation ou avaient créé une entreprise dans les six mois. Ce ne sont pas sept embauches.

La rencontre avec les entreprises n’est d’ailleurs pas censée marquer la fin de l’accompagnement. Selon France Travail Grand Est, elle peut être suivie d’une immersion en entreprise, d’un entretien d’embauche ou encore d’un mentorat. L’intérêt est bien de renouer un contact avec les employeurs, pas d’obtenir un diplôme de comédien.

Des résultats encourageants, mais pas de garantie d’embauche

France Travail annonce, à l’échelle nationale, que six participants sur dix accèdent à un emploi dans les douze mois. Sa publication du 19 novembre évoque 900 actions annuelles à partir de 2027 ; celle du Grand Est du 12 novembre en évoquait 800 et indiquait un délai de six mois pour la même proportion de retour à l’emploi. Les présentations ne permettent pas de rapprocher avec certitude ces périmètres et ces horizons. Rien ne permet non plus de déduire de ces seuls taux combien de personnes auraient retrouvé un poste sans l’atelier.

Reste une date à ne pas confondre avec une date limite d’inscription pour les demandeurs d’emploi : le 21 décembre 2026. C’est la clôture de l’appel à projets réservé aux structures culturelles de métropole. France Travail finance jusqu’à 70 % du projet, dans la limite de 2 700 euros, et privilégie des groupes de 10 à 15 personnes accompagnés pendant quatre à huit semaines. Ce financement est destiné à la structure, pas aux participants. Pour les personnes à la recherche d’un poste, il n’y a donc aucune raison d’attendre le 21 décembre pour en discuter avec leur conseiller.