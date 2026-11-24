Il y avait 442 000 personnes de plus en emploi dans l’Union européenne au premier semestre 2026 qu’au second semestre 2025. C’est une progression de 0,2 %, relève la Commission dans son projet de rapport conjoint sur l’emploi pour 2027, publié le 24 novembre. Et si les effectifs ont augmenté dans les services, ils ont légèrement reculé dans l’industrie manufacturière et l’agriculture. Autrement dit, un salarié qui perd son emploi dans une usine ne retrouvera pas forcément un poste dans une autre usine, même si, à l’échelle des Vingt-Sept, l’emploi continue de progresser.

Moins de recrutements, mais toujours des difficultés

En France, les métiers en tension forte ou très forte représentaient encore 46 % de l’emploi en 2025, contre 56 % en 2024, selon le bilan de la Dares et de France Travail publié en octobre. Attention : ça ne veut pas dire que 46 % des postes sont vacants. L’enquête Besoins en main-d’œuvre 2026 de France Travail donne une autre mesure : sur les 143 000 intentions de recrutement recensées dans le bâtiment et les travaux publics, 65 % étaient jugées difficiles. Dans l’industrie, cette proportion était de 48 % pour 211 000 projets. Il est question de recrutements envisagés et de difficultés anticipées, pas de contrats effectivement signés.

Et puis il y a les besoins à plus long terme. La filière nucléaire, par exemple, prévoit de recruter notamment des ouvriers et des techniciens au cours des prochaines années. Les projections d’une branche ne se traduisent pas nécessairement par des postes à pourvoir immédiatement ni dans tous les bassins d’emploi.

La formation des adultes, le chantier de Bruxelles

L’Union européenne s’est fixé comme objectif que 60 % des adultes participent chaque année à une formation d’ici 2030. Or, selon le projet de rapport, la proportion était de 46,6 % en 2022, en incluant les formations guidées sur le lieu de travail. C’est la dernière année pour laquelle cette enquête fournit des données complètes. En France, le compte personnel de formation (CPF) a donné lieu à 1 226 000 entrées en formation en 2025, soit 11 % de moins qu’en 2024. Ce dernier chiffre ne mesure évidemment pas l’ensemble des formations suivies par les adultes.

Dans sa proposition de recommandation sur le capital humain, la Commission invite les États membres à faciliter en 2027 et 2028 les reconversions vers des secteurs dont les besoins augmentent, notamment les énergies propres et la défense, y compris le spatial. Elle mise sur des partenariats entre employeurs et organismes de formation. Bruxelles a également annoncé le 24 novembre le lancement d’un observatoire européen des compétences pour mieux connaître les pénuries, les besoins futurs et l’offre de formation.

Le rapport conjoint doit encore être adopté par le Conseil de l’Union européenne et la recommandation est à ce stade une proposition : elle n’ouvre donc pas un nouveau droit individuel au financement d’une formation. En France, le conseil en évolution professionnelle, gratuit, existe déjà. Il permet notamment de faire le point sur son projet et sur les dispositifs de financement mobilisables. Car avant de se former à un métier dont on annonce qu’il manque de candidats, encore faut-il savoir où sont les emplois et quelles qualifications les entreprises demandent réellement.