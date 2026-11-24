Plus de 5,8 millions d’agents concernés, près de 20 000 instances à renouveler : les élections professionnelles de la fonction publique ne se résument pas à un seul bulletin de vote. Le ministère de l’Action et des Comptes publics a rappelé les modalités du scrutin dans une publication du 16 novembre 2026. Le 24 novembre, Service Public en a précisé le calendrier. Et si tout le monde connaît désormais la date du 10 décembre, mieux vaut savoir à quel scrutin on est appelé à participer.

Fonctionnaire ou contractuel, on ne vote pas forcément pour les mêmes instances

Les comités sociaux concernent les conditions de travail collectives, dont la santé et la sécurité au travail. Ils portent un nom différent selon l’employeur : comité social d’administration (CSA) pour l’État, comité social territorial (CST) pour les collectivités et comité social d’établissement (CSE) pour les hôpitaux publics. Fonctionnaires et contractuels peuvent y élire leurs représentants dès lors qu’ils remplissent les conditions requises.

Pour les questions individuelles, en revanche, ce sont les commissions administratives paritaires (CAP) qui représentent les fonctionnaires et les commissions consultatives paritaires (CCP) qui concernent les contractuels. Le statut de professeur contractuel ou fonctionnaire, par exemple, ne se traduit donc pas seulement par des différences de rémunération ou de protection sociale : il change aussi les commissions auxquelles l’agent peut être appelé à élire ses représentants.

Le débat sur le gel des promotions des agents publics, ces dernières semaines, a rappelé combien les questions de carrière pouvaient être importantes pour les intéressés. Mais les élections ne donnent pas aux CAP un pouvoir général de décision sur les promotions. Leur champ d’intervention porte notamment sur certaines décisions individuelles défavorables. Quant aux conseils supérieurs et au Conseil commun de la fonction publique, les agents ne votent pas directement pour eux : la représentativité syndicale dans ces instances découle des résultats des comités sociaux.

Du 3 au 10 décembre pour l’État, un calendrier variable ailleurs

Pour la fonction publique de l’État, la règle est le vote électronique. Il se déroule sur huit jours, à partir du jeudi 3 décembre. Le jeudi 10 décembre est la date de clôture, pas celle à laquelle il faudrait nécessairement attendre pour voter. Il existe toutefois des scrutins dérogatoires : un arrêté du 27 juillet 2026 prévoit notamment, pour les services répertoriés dans ses annexes, le recours à l’urne ou au courrier.

Dans les collectivités et les établissements hospitaliers, le calendrier électronique dépend de l’organisation retenue. D’après l’arrêté du 2 juillet 2025, la durée de ce vote doit être comprise entre 72 heures et huit jours et prendre fin le 10 décembre. L’agent doit donc consulter les dates et heures communiquées par son administration. Si le scrutin se tient à l’urne, c’est le 10 décembre qu’il faut se déplacer. Et lorsque le vote par correspondance est prévu, le bulletin doit être arrivé avant la clôture : il ne suffit pas de le poster le jour du scrutin. Le matériel destiné aux électeurs admis à voter par courrier doit leur être adressé en amont, au plus tard dix jours avant le scrutin.

Vérifier sa présence sur les listes avant de chercher ses identifiants

L’administration établit les listes électorales pour chacune des instances. Les fonctionnaires titulaires en activité, par exemple, peuvent normalement voter pour leur CAP. Pour les contractuels, les conditions ne sont pas uniformes. Dans la fonction publique territoriale, il faut notamment, pour voter au CST ou à la CCP, être en CDI ou remplir les conditions de durée prévues pour les CDD, et être en activité, en congé parental ou en congé rémunéré. À l’hôpital, la condition de durée du contrat applicable à la CCP est différente de celle du CSE. Et pour les CCP de l’État, il faut se référer au texte d’organisation propre à son administration. La fiche officielle consacrée à l’élection des représentants du personnel détaille les situations par versant et par instance.

Les délais ordinaires de rectification ne sont pas non plus identiques partout. Pour le CSA de l’État, les réclamations relatives aux listes peuvent être déposées dans les onze jours suivant leur publication ; pour les CST, le délai court jusqu’au cinquantième jour avant le scrutin. Dans les établissements hospitaliers, les listes du CSE sont affichées au moins soixante jours avant l’élection et une première période de réclamation dure huit jours. Ces délais ordinaires sont donc déjà passés dans le calendrier de décembre. Il reste des cas particuliers, notamment lorsqu’un événement modifie la qualité d’électeur. Pour le vote électronique, l’article R. 211-528 du code général de la fonction publique prévoit alors une inscription ou une radiation au plus tard la veille du premier jour du scrutin. En cas de doute, c’est auprès du service organisateur ou des ressources humaines qu’il faut vérifier sa situation.

Pour les agents de l’État qui votent en ligne, le ministère indique que, dans la majorité des cas, le matériel électoral est accessible sur l’ENSAP, l’espace numérique sécurisé de l’agent public. Il faut ensuite utiliser la plateforme choisie par l’administration pour créer son compte électeur, consulter les candidatures et voter. Autant vérifier ses accès dès maintenant : attendre le 10 décembre pour découvrir qu’un identifiant manque laisse évidemment beaucoup moins de temps pour résoudre le problème.