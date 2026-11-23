Utilisation le dimanche, validité de trois ans, maintien pendant les congés liés à une naissance : ces mesures figuraient dans la réforme des titres-restaurant, mais ont été supprimées par les sénateurs. Le vote du 19 novembre recentre le dispositif sur les repas des jours travaillés.

Pour les salariés qui organisent leurs courses le week-end, conservent des titres inutilisés ou s’apprêtent à accueillir un enfant, le vote du Sénat du 19 novembre 2026 ne laisse pas les mêmes perspectives que la version initiale de la réforme. Les sénateurs ont supprimé plusieurs possibilités supplémentaires au nom du lien entre le titre-restaurant et les journées effectivement travaillées.

Leur texte adopté n’est pas encore une loi applicable. Mais les choix effectués en première lecture montrent clairement les points sur lesquels le Parlement devra encore s’accorder.

Le dimanche reste lié au travail effectué

La réforme discutée à l’Assemblée envisageait d’ouvrir plus largement l’utilisation des titres-restaurant les dimanches et jours fériés. Le Sénat a écarté cette possibilité générale. Dans les règles actuellement en vigueur, rappelées par Bercy, les titres ne sont utilisables ces jours-là que par les salariés qui y travaillent, lorsque leur employeur leur accorde cette autorisation.

Cette distinction compte notamment pour les employés de la restauration, du commerce ou des services travaillant certains week-ends. Une utilisation dominicale n’est pas un droit automatiquement ouvert à tous les titulaires d’une carte.

Pas de maintien généralisé pendant les congés liés à un enfant

Les députés avaient aussi envisagé de conserver l’attribution des titres pendant certains congés liés à la maternité, à la paternité ou à l’adoption. Le Sénat a supprimé cette extension. La rapporteure Frédérique Puissat a expliqué, lors des travaux parlementaires, vouloir préserver le lien entre l’aide au repas et l’activité professionnelle.

En droit actuellement applicable, l’attribution dépend du repas compris dans l’horaire de travail. Les salariés absents, notamment en congé, ne bénéficient pas automatiquement d’un titre pour une journée non travaillée. En revanche, les télétravailleurs répondant aux conditions d’attribution bénéficient des mêmes droits que leurs collègues présents dans les locaux de l’entreprise.

La validité de trois ans ne figure plus dans le texte

Autre mesure retirée : l’allongement à trois ans de la durée de validité des titres. Aujourd’hui, ceux-ci sont utilisables pendant l’année de leur émission, puis durant les mois de janvier et février suivants. Des possibilités d’échange ou de transfert de solde existent selon le support et les conditions applicables ; il ne faut donc pas confondre fin d’utilisation du millésime et disparition immédiate de tout crédit.

Le Sénat soutient néanmoins la prolongation, pour 2027, de l’achat des aliments non directement consommables, puis sa pérennisation en 2028, avec un double plafond quotidien selon les produits. Cette évolution concernerait directement le budget alimentaire des bénéficiaires, mais les montants futurs ne sont pas fixés.

Pour les six millions de salariés concernés, les prochaines discussions entre les chambres détermineront donc à la fois les marges de liberté pour les courses et le maintien, ou non, des assouplissements rejetés par les sénateurs.