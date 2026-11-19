À fin juin 2026, les PER collectifs et obligatoires représentaient ensemble 68,5 milliards d’euros d’épargne. Derrière la croissance annoncée par Bercy, l’accès au dispositif, l’aide de l’employeur et les conditions de récupération des sommes varient beaucoup d’un salarié à l’autre.

Sur les près de 165 milliards d’euros placés sur les plans d’épargne retraite (PER) à fin juin 2026, 37,6 milliards se trouvaient dans des PER d’entreprise collectifs et 30,9 milliards dans des plans obligatoires. Le ministère de l’Économie a publié ces chiffres le 18 novembre 2026, en annonçant également 13,7 millions de titulaires et une progression de l’encours de 21,1 % sur un an.

Les dispositifs d’entreprise concentrent ainsi un peu plus de quatre euros sur dix de l’encours des PER. Pour les salariés, la distinction entre un plan collectif et un plan obligatoire compte davantage que le seul montant global. Les sources de financement, la liberté d’adhérer et les modalités de sortie ne sont pas les mêmes.

Le PER collectif peut ajouter une contribution de l’employeur

Le PER d’entreprise collectif, également appelé Pereco ou Perecol, est proposé par l’entreprise, mais sa mise en place n’est pas obligatoire. Lorsqu’il existe, il doit être ouvert à tous les salariés, sous réserve d’une ancienneté maximale de trois mois. L’adhésion est normalement facultative. Le règlement peut toutefois prévoir une inscription automatique, avec un délai de quinze jours pour refuser après information.

Le salarié peut alimenter son plan avec des versements volontaires, de l’intéressement, de la participation ou certains jours de repos. L’employeur peut y ajouter un abondement. D’après la fiche officielle de Service Public sur le PER collectif, actualisée en octobre 2026, ce complément peut atteindre trois fois le versement du salarié, dans la limite annuelle de 7 690 euros. L’entreprise peut également effectuer certains versements sans participation préalable du salarié si le règlement le permet.

Tant que le salarié reste dans l’entreprise, les frais de gestion du plan collectif sont pris en charge par l’employeur. Les frais propres aux supports d’investissement et les conditions applicables après un départ méritent néanmoins d’être examinés. En cas de changement d’employeur, les droits peuvent être transférés vers le plan de la nouvelle entreprise ou vers un PER individuel. Un transfert est gratuit après cinq années de détention ; avant ce délai, les frais éventuels sont plafonnés à 1 % de l’encours.

Dans le PER obligatoire, l’adhésion et la sortie sont plus encadrées

Le PER d’entreprise obligatoire, ou PERO, peut concerner l’ensemble du personnel ou certaines catégories de salariés définies selon des critères objectifs. Lorsque le salarié appartient à la catégorie couverte, l’adhésion s’impose. L’employeur et, selon les règles du dispositif, le salarié peuvent devoir verser des cotisations.

Les droits issus des versements obligatoires sont en principe liquidés sous forme de rente viagère à la retraite. Pour les autres compartiments du PER, une sortie en capital, en rente ou combinant les deux peut être possible. Service Public précise les règles du PER obligatoire, notamment les exceptions concernant les petites rentes.

L’argent placé reste normalement indisponible jusqu’à la retraite. Certains accidents de la vie permettent de le récupérer plus tôt : invalidité, expiration des droits au chômage, surendettement ou décès du conjoint, notamment. L’achat de la résidence principale peut aussi ouvrir droit à un déblocage, mais pas pour les sommes issues des versements obligatoires. Un salarié ne doit donc pas assimiler son PER à une réserve de trésorerie immédiatement mobilisable.

Un avantage fiscal qui ne profite pas à tous de la même façon

Le PER individuel, qui représente 96,3 milliards d’euros d’encours, est généralement souscrit directement par l’épargnant. Ses versements volontaires, comme ceux effectués sur un PER d’entreprise, peuvent être déduits du revenu imposable sous plafond. Les droits d’un ancien plan d’entreprise peuvent aussi être transférés dans un PER individuel. Plus le taux d’imposition du foyer est élevé, plus la déduction peut procurer un avantage immédiat important. Une sortie ultérieure peut toutefois donner lieu à imposition, selon l’origine des sommes et l’option fiscale choisie à l’entrée.

Dans son évaluation de novembre 2024, la Cour des comptes soulignait une diffusion inégale de l’épargne retraite, davantage présente parmi les ménages aisés et âgés. Elle constatait également que l’accès aux plans collectifs augmentait avec la taille de l’entreprise. L’existence d’un Pereco et la possibilité de recevoir un abondement dépendent donc de la politique de l’employeur et de la situation professionnelle.

Pour les versements volontaires réalisés en 2026, Service Public rappelle deux évolutions fiscales : à partir de 70 ans, ils ne sont plus déductibles du revenu imposable ; pour les versements de 2026, les plafonds de déduction non utilisés peuvent désormais être mobilisés sur les cinq années précédentes, contre trois auparavant. L’épargnant doit aussi tenir compte des prélèvements sociaux qui ont augmenté sur les revenus concernés.

Avant de verser une prime ou une partie de son salaire sur un PER, le salarié peut consulter le règlement du plan, vérifier l’abondement proposé, les frais et les supports d’investissement. Il pourra alors comparer l’intérêt d’une aide de l’employeur avec la nécessité de garder une épargne disponible pour les dépenses imprévues.