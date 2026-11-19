Après le piratage d’un négociant en or, des escrocs ont téléphoné à des clients puis envoyé de faux policiers récupérer leurs biens. Six victimes âgées de 65 à 72 ans ont été identifiées, pour au moins 765 000 euros de pertes. Les proches peuvent aider à déjouer un piège fondé sur des informations pourtant exactes.

Un inconnu appelle, connaît le type de pièces d’or achetées et précise parfois les coordonnées du client. Il affirme travailler au service antifraude d’une enseigne connue et annonce une opération de protection du patrimoine. Quelques heures plus tard, une personne se présente à la porte en se faisant passer pour un policier et repart avec les métaux précieux. C’est le mécanisme décrit par RTL dans son enquête du 16 novembre 2026.

Le négociant concerné est Godot & Fils, selon France Télévisions, qui rapporte deux vagues d’escroqueries pendant l’été puis en novembre. Les six victimes identifiées au moment du reportage sont âgées de 65 à 72 ans. Des plaintes ont été déposées dans au moins douze départements ; les enquêteurs n’ont pas achevé leur recensement.

Pourquoi des informations exactes peuvent rassurer à tort

Les appels ne reposaient pas sur une supposition lancée au hasard. Une intrusion informatique avait exposé les noms, les adresses et les détails de commandes de clients. Les fraudeurs pouvaient s’appuyer sur ces éléments pour donner à leur récit une apparence de légitimité. Ils annonçaient que les biens devaient être mis à l’abri en raison de la cyberattaque et présentaient la visite d’un policier comme une mesure de précaution.

Pour une personne qui a conservé des pièces ou des lingots pendant des années, entendre un interlocuteur citer des achats authentiques peut désarmer la méfiance. Les escrocs utilisaient précisément la réalité de la fuite de données pour fabriquer une fausse solution. Le rendez-vous au domicile permettait ensuite de récupérer les biens sans avoir à accéder à un compte bancaire.

Le phénomène ne concerne pas exclusivement les personnes âgées. Le reportage de France Télévisions donne l’âge des six victimes alors identifiées, sans établir le profil de toutes les personnes susceptibles d’avoir reçu un appel. Le ministère de l’Intérieur alerte néanmoins spécifiquement les seniors : les auteurs de vols à la fausse qualité jouent sur la peur, l’urgence et la présence supposée d’une autorité.

Leur discours s’accompagne parfois d’une demande de discrétion ou de l’interdiction de rappeler un proche. Or une intervention authentique ne dépend pas du secret imposé par un interlocuteur inconnu. Demander le temps de vérifier est un moyen simple de briser la pression entretenue pendant la conversation.

Une règle à transmettre dans les familles : ne rien remettre à la porte

Le message le plus utile est aussi le plus clair : ni une entreprise de négoce, ni un policier ne doit venir récupérer les économies, lingots ou bijoux d’un particulier au motif qu’une fuite informatique les aurait mis en danger. L’alerte publiée par Ma Sécurité rappelle qu’un véritable policier ne demande jamais de remettre de tels biens pour les protéger.

Face à un appel inattendu, il est préférable de raccrocher, puis de rechercher soi-même le numéro officiel de l’organisme mentionné. Même si le correspondant connaît une adresse, un numéro de commande ou le nom d’un conseiller, cela ne garantit pas son identité. Cybermalveillance.gouv.fr conseille de ne pas réutiliser les coordonnées transmises par l’auteur d’un message suspect pour vérifier une alerte.

Les familles peuvent aborder la question sans demander à leurs proches de détailler leurs économies. Il suffit de convenir d’une règle commune : une demande urgente de déplacer des biens ou de recevoir un prétendu agent doit être vérifiée avant toute action. Prévenir une personne de confiance, sans lui transmettre de renseignements confidentiels inutiles, peut interrompre une manipulation menée sous pression.

Godot & Fils a précisé dans une déclaration relayée par France Télévisions avoir renforcé sa prévention auprès de ses clients. L’entreprise affirme ne jamais demander le déplacement ou la remise des métaux précieux gardés au domicile. Ses coordonnées officielles figurent notamment sur le site de l’enseigne.

Si des bijoux ou de l’or ont déjà été remis

Il faut agir rapidement. Service-Public indique qu’une victime d’escroquerie peut déposer plainte en commissariat, en gendarmerie ou par courrier au procureur de la République. Pour une opération mêlant appel téléphonique et visite physique, un dépôt de plainte auprès des forces de l’ordre permet de relater précisément les circonstances et de remettre les éléments utiles.

Conserver le numéro de téléphone affiché, les horaires d’appel, les éventuels messages, les factures et les descriptions de la personne venue au domicile aide à documenter les faits. Les proches peuvent accompagner la victime dans ces démarches avec son accord, notamment pour rassembler les justificatifs et dresser la liste des biens remis.

Le préjudice annoncé de 765 000 euros demeure provisoire. Les enquêteurs demandent aux autres personnes victimes d’un scénario semblable de se manifester. L’enjeu immédiat pour les familles est d’empêcher un nouveau passage à domicile : un escroc qui connaît les achats d’un parent n’est pas pour autant habilité à s’occuper de son patrimoine.