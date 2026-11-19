Bâle, en Suisse, Baia Mare, en Roumanie, et Omiš, en Croatie, ont été désignées Capitales européennes de Noël 2027. Présidé par Danuta Hübner, ancienne commissaire européenne à la politique régionale, le jury international a retenu leur engagement caritatif, l’accessibilité des festivités, la vie communautaire et les pratiques environnementales, au-delà des marchés et des illuminations. Pour cette 10e édition du prix European Capital of Christmas, Les organisateurs du Christmas Cities Network demandent aux villes candidates de présenter leur contribution sociale et leur capacité à rassembler les communautés locales.

À Bâle, les motards collectent des fonds depuis 1999

Lauréate dans la catégorie des villes de plus de 150 000 habitants, Bâle a notamment convaincu le jury avec le Harley Niggi-Näggi. Depuis 1999, des centaines de motards déguisés en père Noël parcourent ses rues pour recueillir des fonds au profit d’œuvres caritatives locales. Plusieurs milliers d’euros sont ainsi collectés chaque année pour des associations actives dans l’enfance, la santé ou l’insertion sociale. Bâle Tourisme décrit l’atmosphère des fêtes comme « différente, chaleureuse et conviviale ».

Le marché de Noël bâlois a ouvert en 1978 sur la Claraplatz avec une trentaine d’échoppes, avant de s’étendre à la Barfüsserplatz en 1979, puis à la Münsterplatz en 2011. Il accueille aujourd’hui plus d’un million de visiteurs par an. Bâle a mis en avant l’utilisation de gobelets réutilisables, ainsi que l’éclairage LED à basse consommation de ses 150 chalets répartis entre la Barfüsserplatz et la Münsterplatz. Associations, commerçants, bénévoles et institutions publiques participent aux festivités. À l’image de Strasbourg qui attire près de 3 millions de visiteurs, Bâle accueille un public nombreux pendant les fêtes.

Baia Mare prépare des fêtes ouvertes à ses différentes communautés

Désignée Ville européenne de Noël 2027, Baia Mare propose deux patinoires accessibles, un parcours lumineux immersif et un train touristique décoré qui traverse les quartiers. Sa programmation s’adresse aux habitants et aux visiteurs de tous âges et de toutes capacités. Du 26 novembre 2027 au 10 janvier 2028, les animations mettront aussi en valeur les traditions des communautés roumaine, hongroise, allemande, juive, rom et ukrainienne de la ville.

À Omiš, les illuminations du hameau de Nart

Omiš et son hameau de Nart ont reçu le titre de Village européen de Noël 2027. Nart compte 11 habitants permanents, tous membres de la famille Lučić. Chaque hiver, quelque 70 000 personnes viennent parcourir pendant l’Avent son sentier illuminé de 2 kilomètres, équipé de 5 millions de LED basse consommation. Les décorations sont fabriquées exclusivement à partir de matériaux naturels ou recyclés, puis réutilisées d’une année sur l’autre.

Cette reconnaissance internationale distingue les efforts déployés pour maintenir la vie du hameau dans une zone confrontée à l’exode rural. La famille Lučić y organise également des animations folkloriques et des concerts de musique klapa traditionnelle. Selon la présentation de cette initiative, les revenus liés aux visiteurs contribuent à l’entretien des infrastructures et du patrimoine bâti, ainsi qu’à la continuité de ces traditions.

Une mention spéciale pour un Noël à la frontière hispano-portugaise

Le jury a également accordé une mention spéciale à la candidature commune de Fuentes de Oñoro, en Espagne, de Vilar Formoso et de la commune d’Almeida, au Portugal. Un pin de 15 mètres est installé sur la ligne qui sépare les deux pays. Les trois communes organisent une collecte de jouets, une marche solidaire et un défilé des Rois mages qui traverse la frontière. Selon leur dossier de candidature, ce Noël partagé « entend être une œuvre du cœur ».