Maru Botana a mis à la mode une recette de pain au fromage express, cuite directement à la poêle, qui est devenue un phénomène. Pas de four, pas de pétrissage interminable : la préparation tient en moins de 15 minutes.

Le résultat annoncé : un pain tendre et humide à l’intérieur, surmonté d’une croûte dorée de fromage gratiné. Contrairement à d’autres recettes similaires, celle-ci ne demande ni fécule de manioc ni pétrissage préalable. Les ingrédients sont ceux qu’on trouve habituellement dans le réfrigérateur et le garde-manger, confirme Diario Uno :

une tasse de farine levante (ou de la farine 0000 additionnée d’une cuillère à café bombée de levure chimique) un œuf trois cuillères à soupe bombées de fromage à la crème une demi-tasse de lait 150 grammes de fromage râpé ou en filaments une à deux cuillères à soupe d’huile de tournesol ou d’olive douce selon les versions une pincée de sel

Pour parfumer, origan séché, poivre noir ou graines peuvent s’ajouter librement.

La préparation commence dans un bol : on bat légèrement l’œuf avec le fromage à la crème, le lait, l’huile et le sel jusqu’à obtenir un mélange homogène, sans grumeaux. La farine levante s’incorpore ensuite petit à petit, au fouet ou à la spatule, jusqu’à former une pâte crémeuse et épaisse, plus ferme que celle des crêpes traditionnelles. On y ajoute la majeure partie du fromage râpé, en réservant une petite poignée pour la fin.

Vient alors l’étape de cuisson : une poêle antiadhésive moyenne, d’environ 20 à 22 centimètres de diamètre, est chauffée à feu très doux et légèrement badigeonnée d’huile ou de beurre. On y verse toute la préparation, on égalise la surface à la spatule, puis on couvre.

La cuisson dure 6 à 8 minutes, jusqu’à ce que les bords dorent et que la surface commence à former de petites bulles et à sécher. Il faut alors retourner délicatement, à l’aide d’une assiette ou d’une spatule large, saupoudrer le fromage réservé sur le dessus, et couvrir à nouveau 4 à 5 minutes supplémentaires jusqu’à cuisson complète et gratin bien fondu.

Une version en petites boules, sans gluten possible

Une variante circule aussi, avec une liste d’ingrédients réduite :

une tasse de farine (qui peut être sans TACC, c’est-à-dire sans gluten) 100 grammes de fromage râpé ou de mozzarella deux cuillères à soupe de lait une cuillère à café de levure chimique une pincée de sel

L’œuf se bat avec le lait et l’huile, le fromage s’incorpore ensuite jusqu’à obtenir une pâte souple et maniable, que l’on divise en petites portions façonnées en boules ou en disques.

La cuisson se fait toujours à la poêle antiadhésive, à feu doux, 4 à 5 minutes de chaque côté et à couvert, jusqu’à ce que les petits pains soient dorés et cuits à l’intérieur. Ils se dégustent chauds, quand le fromage est encore bien fondant.

Quelques conseils accompagnent cette version : cuire toujours à feu doux pour éviter un extérieur trop coloré avec un intérieur encore cru, privilégier la mozzarella pour un résultat plus humide et élastique, ajouter un peu de farine si la pâte colle trop, et pourquoi pas fourrer les boules de fromage à tartiner avant cuisson.

Qu’il s’agisse de la grande galette gratinée ou des petites boules, la recette est présentée comme facile à réaliser à la maison, économique et sans four, idéale pour accompagner un petit-déjeuner, un goûter ou un maté.