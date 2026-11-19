Angela Lipps, grand-mère de 50 ans vivant au Tennessee, a passé six mois en détention après avoir été faussement identifiée par un logiciel de reconnaissance faciale dans le cadre d’une enquête pour fraude bancaire menée dans le Dakota du Nord. Elle poursuit la ville de Fargo et le détective Lucas Heck pour 10 millions de dollars, selon une plainte fédérale rapportée par le média Valley News Live.

Arrêtée arme au poing en pleine garde d’enfants

L’enquête portait sur des vols bancaires où une femme utilisait une fausse carte d’identité de l’armée américaine pour retirer des dizaines de milliers de dollars. En croisant la photo de cette fausse carte d’identité avec un logiciel de reconnaissance faciale, les enquêteurs ont identifié Angela Lipps comme correspondance possible. Elle a été inculpée de huit délits graves, le plus sérieux étant passible de dix ans de prison.

En juillet 2025, une équipe de US Marshals l’a arrêtée, arme au poing, alors qu’elle gardait quatre jeunes enfants de sa voisine. Angela Lipps n’avait pourtant jamais mis les pieds dans le Dakota du Nord. Des relevés bancaires ont confirmé par la suite qu’elle se trouvait à plus de 1 931 km du lieu du crime au moment des faits, et la plainte souligne qu’elle ne correspondait ni à la corpulence, ni aux traits du visage, ni aux tatouages de la suspecte filmée.

108 jours au Tennessee avant le transfert vers le Dakota du Nord

Elle a d’abord été incarcérée 108 jours dans une prison du comté de Carter, au Tennessee, en raison de prétendues violations de probation liées à des affaires anciennes et sans rapport, avant d’être extradée vers le comté de Cass, dans le Dakota du Nord.

Une caution de 100 000 dollars, qu’elle n’a pas pu payer, l’a maintenue derrière les barreaux. Selon la plainte, le personnel pénitentiaire lui aurait par ailleurs refusé l’accès à son dentier et à ses médicaments pendant de longues périodes.

Les charges ont finalement été abandonnées et elle est sortie de prison la veille de Noël, après que son avocat a produit des relevés bancaires prouvant son alibi. Elle a quitté l’établissement avec quatre cents en poche, sans manteau d’hiver, bloquée par le froid à Fargo.

Une association locale et un voisin l’ont aidée à rentrer chez elle. Faute d’avoir pu régler ses factures depuis sa cellule, elle avait entre-temps perdu sa maison, sa voiture et son chien.

Une plainte qui vise aussi l’absence de formation

La plainte accuse le détective Lucas Heck, celui qui a demandé le mandat d’arrêt, d’avoir maintenu les charges alors qu’il savait qu’Angela Lipps vivait au Tennessee, qu’elle n’était jamais allée dans le Dakota du Nord, qu’elle ne correspondait pas à la suspecte filmée et qu’aucun fonds inexpliqué ne la reliait aux vols. Elle lui reproche une arrestation injustifiée et une poursuite malveillante, sans enquête approfondie ni motif suffisant établi au préalable.

Le texte vise également la ville de Fargo, accusée de n’avoir eu, à l’époque, aucune politique ni formation encadrant l’usage de la reconnaissance faciale par ses officiers. Eric Rice, avocat d’Angela Lipps, a justifié le montant réclamé dans un entretien accordé à WKRN, antenne ABC de Nashville, où il a expliqué que, évidemment, c’était un montant important, mais qu’il reflétait le préjudice spécifique subi par Angela, demandant si l’on pouvait imaginer être emmenée sous la menace d’une arme, détenue, arrachée à sa famille.

La plainte demande aussi des dommages punitifs contre Heck, le remboursement des frais d’avocat, et un procès devant jury. Sollicité, un porte-parole de la ville de Fargo a répondu que la ville ne commentait pas les litiges en cours.

La police de Fargo reconnaît deux erreurs

L’affaire, révélée par un article du Grand Forks Herald en mars 2026, a ensuite été évoquée par Dave Zibolski, alors chef de la police de Fargo, lors d’un point presse. Il a expliqué que le résultat de reconnaissance faciale provenait d’une photo tirée de la fausse pièce d’identité de la suspecte, et non des images de vidéosurveillance, une nuance que les détectives de Fargo auraient ignorée à tort.

Il a illustré le principe en expliquant que, comme on pouvait l’imaginer, la photo sur une fausse pièce d’identité qu’il utiliserait ne signifierait pas nécessairement qu’il serait la personne figurant sur cette pièce.

Selon lui, le service de police de Fargo ne dispose pas de sa propre technologie de reconnaissance faciale et aurait dû transmettre le dossier au North Dakota State and Local Intelligence Center plutôt que de s’appuyer sur l’outil de la police de West Fargo. Cet usage ne devrait plus être autorisé, a-t-il précisé, en annonçant davantage de rigueur pour la suite des enquêtes.

Un précédent comparable s’était produit à Détroit en 2020 : Robert Williams avait été arrêté après que la photo de son permis de conduire a été signalée comme correspondance probable avec un voleur de montres de luxe. Il était innocent, et la ville lui avait finalement versé 300 000 dollars avant de renoncer aux arrestations fondées uniquement sur ce type de logiciel.