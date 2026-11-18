Chaque semaine, en pleine saison, vingt palettes de pommes quittent le hangar de Juan Perazzolo pour rejoindre les marchés de gros argentins. À raison de 49 caisses d’environ 19 kilos par palette, cela représente 18 620 kilos de fruits écoulés sur sept jours, essentiellement des pommes, qui pèsent pour 80 % de ses ventes. Le reste se partage entre poires et fruits à noyau, selon les saisons.

Juan Perazzolo a 21 ans. Son entreprise, Frutas JP, connecte les producteurs de l’Alto Valle, dans la province de Río Negro, aux marchés concentrateurs du pays. Elle travaille avec six puesteros, ces vendeurs installés sur les marchés de gros, et un réseau de 10 à 12 producteurs de Villa Regina, dont cinq fournisseurs habituels.

La marchandise part vers le marché de Neuquén, où Juan peut charger entre 3 et 4 palettes par semaine et par stand en haute saison, vers le marché central de Buenos Aires, où il tient deux stands dans les halles 2 et 6, ainsi que vers les marchés de La Plata, Avellaneda et Calzada.

Deux palettes et un seul acheteur au départ

L’activité n’a pourtant démarré qu’en septembre 2024, avec deux palettes par chargement et un unique acheteur. Juan venait de terminer l’école agraire en 2023 et avait travaillé un temps dans l’exploitation familiale avant de se lancer seul. Pendant les six premiers mois, il n’a travaillé qu’avec un seul puestero.

Ses premiers contacts pour trouver des acheteurs ? Les camionneurs qui faisaient la route entre l’Alto Valle et les marchés de gros.

Personne ne le connaissait dans le métier. Pour se faire une place, il a dû parcourir les frigorifiques de la zone et convaincre des producteurs qui n’avaient aucune raison de lui faire confiance. L’un d’eux a accepté de lui vendre à crédit, un geste qui lui a permis de démarrer.

« Comme on ne me connaissait pas et que je n’étais jamais venu acheter, il fallait que j’inspire confiance pour qu’on accepte de me vendre des marchandises. Un producteur m’a fait confiance et m’a accordé un crédit pour me permettre de démarrer. », raconte Juan Perazzolo dans un entretien accordé au média Río Negro.

Deux saisons plus tard, l’achat de fruits reste le principal poste de coût de son activité, auquel s’ajoutent les caisses, le matériel d’emballage, le transport et les commissions. Juan estime qu’environ 40 % ou un peu plus de la valeur de chaque opération revient au producteur.

La semaine s’organise toujours de la même façon :

lundi et mardi, tournée des frigorifiques et des exploitations pour arrêter les achats ; mercredi, transport vers le hangar et début de l’emballage l’après-midi ; jeudi, poursuite du travail ; vendredi, concentration sur les chargements.

Quand des commandes restent en attente, des expéditions partent aussi le dimanche. Dans le hangar, six personnes se répartissent les tâches, entre tri, emballage, mise en palettes et bascule.

Ce rythme répétitif ne pèse pas à Juan Perazzolo. « C’est toujours plus ou moins la même chose, et c’est une bonne chose, car on ne se laisse pas aller au désordre. », estime-t-il.

Son histoire tient aussi à la terre de Villa Regina, où son grand-père a défriché pour s’installer. « Quand mon grand-père est arrivé ici, ce n’était que de la brousse. Il a tout bâti à la force de ses bras, avec des chevaux. Il a commencé avec des tomates et des animaux pour pouvoir vivre. », se souvient-il.

Son père, Hugo, a repris l’exploitation et développe actuellement sa propre production de pommes, poires, pêches et prunes sur une vingtaine d’hectares.

Pour la suite, Juan Perazzolo veut d’abord consolider les marchés qu’il dessert déjà, à Neuquén et à Buenos Aires, avant d’élargir progressivement vers d’autres provinces du nord et du sud argentin. Il entend rester basé dans l’Alto Valle et garder son lien avec les producteurs de Villa Regina. « Je me vois poursuivre la même activité que celle que j’exerce actuellement, principalement consacrée à la commercialisation. », résume-t-il.