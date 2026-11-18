Les pièces jetées dans la fontaine de Trevi financent depuis 2001 des aides aux habitants de Rome en difficulté. Sur les neuf premiers mois de 2026, la Caritas en a collecté 5,3 tonnes de moins qu’un an plus tôt. La valeur des pièces comptabilisées en euros a diminué de 174 000 euros, hors devises étrangères.

Des pièces de la fontaine aux aides sociales

En 2001, le maire Walter Veltroni décide d’attribuer aux œuvres sociales de la Caritas diocésaine de Rome les pièces recueillies dans la fontaine. Chaque semaine, les employés d’Acea Ato2 vident le bassin, puis ramassent, comptent et trient la monnaie par devise. La Caritas convertit les devises étrangères et finance notamment des cantines sociales, des épiceries solidaires, des aides au logement et des programmes contre l’isolement. Le mécanisme fonctionne depuis un quart de siècle.

En moyenne, 1 700 familles fréquentent les épiceries solidaires financées par ces dons. Les cantines de la Caritas servent chaque jour des repas à des milliers de personnes ; ses aides au logement bénéficient aussi à des sans-abri, et ses programmes d’accompagnement à des personnes âgées isolées. En 2025, la fontaine avait rapporté 1,86 million d’euros. Cette somme allait aux aides sociales de la Caritas, et non au budget municipal.

Moins de pièces collectées en 2026

De janvier à septembre 2026, la Caritas a recueilli 22 740,55 kg de pièces, contre 28 033,05 kg pendant la même période en 2025. La différence représente 5 293 kg de monnaie disparue. La valeur des pièces comptabilisées atteint 1 242 490,09 euros, contre environ 1,42 million un an auparavant : l’écart est de 174 000 euros, hors devises étrangères. La baisse globale est estimée entre 10 et 15 %.

Depuis le 2 février 2026, descendre jusqu’au bassin coûte 2 euros par personne, de 11 h 30 à 22 h en semaine et de 9 h à 22 h le week-end. Giustino Trincia, directeur de la Caritas Rome, reste prudent sur le rôle de cet accès payant : « La fermeture de l’accès direct à la fontaine de Trevi a peut-être eu un impact. » La raréfaction des espèces est également avancée : les visiteurs qui paient par carte ou par téléphone ont moins de monnaie sur eux. Les touristes viennent toujours, mais beaucoup se contentent désormais d’admirer le monument depuis la place, gratuite, en gardant leur monnaie en poche. La fréquentation de la fontaine a reculé de 4 % malgré le péage, contre 15 % pour les dons.

Un accord renouvelé, des recettes en baisse

Le 11 novembre 2026, la municipalité de Rome a renouvelé pour trois ans l’accord qui confie les pièces à la Caritas. Ce renouvellement ne compense pas la baisse des recettes. Giustino Trincia rappelle toutefois : « Nous savons que, dans des cas exceptionnels, nous pouvons compter sur l’Église de Rome, comme ce fut le cas pendant la pandémie de Covid et lors de la rénovation de la fontaine, lorsque les recettes étaient quasi nulles. »

La généralisation des paiements numériques réduit la disponibilité de petite monnaie chez les visiteurs. Parmi les pistes évoquées figurent des terminaux de paiement près de la fontaine, une application permettant de « lancer une pièce virtuelle », des campagnes auprès des touristes ou d’autres financements, publics ou privés. Rome n’a pas encore tranché.