Quatre références de fromage blanc Belle France font l’objet d’un rappel volontaire publié le 16 novembre sur RappelConso. Il concerne les versions à 0 % et à 3 % de matière grasse, chacune vendue en pots de 500 g ou de 1 kg, avec une date limite de consommation au 1er décembre 2026.

La fiche officielle n° 2026-11-0107, émise par Even Lait Industrie, cite quatre codes-barres : 3258561419695, 3258561419701, 3258561419718 et 3258561419725. La marque de salubrité est FR 29.179.090 CE. Ces éléments permettent de comparer précisément le pot conservé chez soi avec les produits visés.

Le motif est une contamination possible par des produits de nettoyage. Le professionnel précise que les doses concernées ne présentent pas de risque pour la santé du consommateur. Cette précision accompagne néanmoins une consigne explicite de ne plus consommer ni utiliser les produits rappelés.

Il ne faut donc pas confondre la nature du problème signalé avec une alerte à la salmonelle ou à la listeria : la fiche classe ce rappel parmi les autres contaminants chimiques.

Les consommateurs sont invités à rapporter le produit au point de vente ou à le détruire. Un remboursement ou un échange est prévu. La zone de vente indiquée couvre la France entière, avec Diapar, Codifrance et Segurel & Fils parmi les distributeurs mentionnés.

La liste de traçabilité jointe au rappel comporte quatre pages, correspondant aux quatre formats. Elle recense des livraisons aux distributeurs les 28 et 29 octobre et reprend la date du 1er décembre. Ces dates logistiques sont antérieures à la publication du rappel ; elles ne correspondent pas au début d’une nouvelle commercialisation annoncée le 16 novembre.

Pour identifier un pot, la référence, le code-barres et la date doivent être considérés ensemble. Le rappel ne vise pas indistinctement tous les fromages blancs ni tous les produits de la marque Belle France.