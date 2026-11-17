Le passage d’une averse pourra s’accompagner d’un brusque renforcement du vent ce mardi 17 novembre. Pour la Loire-Atlantique, Météo-France annonce des averses parfois orageuses dans l’après-midi, progressant sur les Pays de la Loire du nord-ouest vers le sud-est, avec de fortes rafales.

Le département est au niveau jaune pour le vent dans le bulletin de vigilance consulté. L’organisme indique qu’une aggravation vers l’orange ne peut être exclue si les prévisions sont revues à la hausse. Il s’agit d’une possibilité d’évolution, et non d’une vigilance orange déjà déclenchée.

Pour les habitants de Nantes, la prochaine carte annoncée à 6 heures sera donc un point de contrôle utile avant les déplacements du matin. Le suivi doit ensuite se poursuivre avant un trajet ou une activité extérieure dans l’après-midi. Une carte enregistrée la veille peut ne plus décrire la situation retenue quelques heures plus tard.

Un ciel de traîne après le passage de la perturbation

Dans ses prévisions publiées le 16 novembre, Météo-France décrit une perturbation qui traverse le pays vers l’est et le sud mardi. Derrière elle, la moitié nord retrouve des averses irrégulières. Cette alternance explique pourquoi une éclaircie ne suffit pas à annoncer la fin du risque pour le reste de la journée.

Le niveau jaune appelle une attention particulière pour les activités sensibles au vent, à proximité d’un rivage ou d’un cours d’eau. Les conséquences dépendent du lieu et de l’exposition. Un passage sous des arbres, une activité sur l’eau ou un déplacement à vélo ne présentent pas les mêmes contraintes qu’un trajet abrité.

La vigilance départementale ne fournit pas un horaire de rafale pour chaque rue de Nantes. Elle ne permet pas davantage de déduire automatiquement une fermeture d’école, de parc ou une interruption des transports : ces décisions doivent faire l’objet d’informations propres aux services concernés.

La semaine devrait rester perturbée, avec de nouvelles pluies arrivant par l’ouest. Pour organiser la journée de mardi, les informations les plus utiles restent le bulletin départemental actualisé et les avis des services utilisés au moment du départ.