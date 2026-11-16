Frente Amplio veut ramener l’âge de la retraite à 65 ans en Espagne. La coalition conduite par Ada Colau a présenté lundi 16 novembre son programme pour les élections législatives du 29 novembre, avec un départ à 60 ans envisagé dans plusieurs métiers pénibles. Il s’agit de propositions électorales, sans changement immédiat des droits des assurés.

Selon le compte rendu de la télévision publique RTVE, les secteurs cités pour un départ à 60 ans comprennent la construction, le nettoyage, l’aide à domicile, les femmes de chambre et la pêche. La formation souhaite aussi supprimer les réductions de pension liées à certains départs anticipés involontaires après plus de quarante ans de cotisation.

Le projet associe cette évolution à une réduction progressive du temps de travail, avec un objectif de 32 heures par semaine sans baisse de salaire. La première étape annoncée serait de 37,5 heures, et de 35 heures dans le secteur public. Ces engagements décrivent le cap défendu par la coalition ; leur adoption et leur mise en œuvre dépendraient des décisions politiques après le scrutin.

Pour comprendre ce que modifierait la proposition sur les retraites, il faut regarder le calendrier actuellement publié par la Sécurité sociale espagnole. En 2026, l’âge ordinaire n’est pas identique pour tous. Il est de 65 ans pour les personnes comptant au moins 38 ans et trois mois de cotisation. Avec une durée inférieure, il est fixé à 66 ans et dix mois, sous réserve des règles et exceptions propres à chaque situation.

À partir de 2027, le tableau officiel prévoit 65 ans avec au moins 38 ans et six mois de cotisation, et 67 ans en dessous de cette durée. Présenter la proposition comme une simple baisse uniforme de 67 à 65 ans dès aujourd’hui effacerait donc une différence importante : une partie des assurés peut déjà accéder à la retraite ordinaire à 65 ans.

Le programme présenté lundi ne remplace pas ce calendrier légal. Un électeur peut y voir une orientation sur la durée de la vie professionnelle ; un assuré ne peut pas encore l’utiliser comme règle pour fixer son départ. Les modalités précises du projet, notamment les conditions d’accès selon les carrières, resteraient à traduire dans un texte adopté si cette orientation était retenue.