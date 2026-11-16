Grève en Lombardie : les trains vers Malpensa pourraient être remplacés par des bus

Trenord annonce des perturbations possibles du vendredi 20 novembre au soir au samedi 21 novembre. Des services minimums et des autocars sont prévus, notamment pour rejoindre Malpensa : un point à vérifier avant un séjour à Milan ou une correspondance aérienne.

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La Rédaction
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Grève en Lombardie : les trains vers Malpensa pourraient être remplacés par des bus © Social Mag
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La grève commencera vendredi 20 novembre à 21 heures. Dans un avis publié le 13 novembre, Trenord annonce qu’un mouvement national appelé par CUB Trasporti, CAT et SGB pourra perturber ses circulations en Lombardie jusqu’au samedi 21 novembre à 20 heures.

Vendredi, les trains dont le départ est prévu au plus tard à 21 heures et l’arrivée au terminus avant 22 heures doivent circuler. Samedi, certains services seront garantis dans les plages de 6 à 9 heures et de 18 à 21 heures. Il faut consulter la liste de l’opérateur : ces plages n’impliquent pas que tous les trains y circuleront.

Si les liaisons aéroportuaires sont annulées, des bus directs sont prévus entre Milano Cadorna et Malpensa, ainsi qu’entre Stabio et l’aéroport pour le service S50. À Cadorna, le départ des autocars sera situé via Paleocapa 1. Ces remplacements dépendront des annulations effectives.

Vérifier son train, puis sa correspondance

Trenord détaille sur sa page consacrée aux grèves le fonctionnement du service minimum. L’entreprise précise que les listes peuvent évoluer selon la durée du mouvement, l’adhésion et les personnels concernés. Les voyageurs sont invités à consulter les avis actualisés, l’application et les informations diffusées en gare.

Pour un voyage depuis la France, cette annonce concerne surtout le trajet local une fois en Lombardie ou l’accès à l’aéroport. Elle ne permet pas, à elle seule, de conclure qu’un train international au départ de France sera supprimé. Chaque segment du déplacement doit être vérifié auprès de son transporteur, en particulier lorsqu’une correspondance aérienne laisse peu de marge.

Si la grève empêche finalement de voyager avec Trenord, l’opérateur indique qu’une demande de remboursement du billet peut être présentée dans les trente jours suivant le mouvement, selon les modalités de sa procédure. Ce remboursement n’est donc pas à confondre avec une annulation déjà décidée de tous les services.

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