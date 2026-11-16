Miss Universe : la compagne de James Irvin Healy invoque elle-même un conflit d’intérêts pour expliquer son retrait

Le motif du retrait ne repose donc pas uniquement sur les interrogations suscitées par cette nomination. Dans des déclarations rapportées le 24 novembre 2025 par le journal paraguayen Popular, Yanina Gómez explique que son compagnon avait quitté le comité des projets sociaux en raison de conflits d’intérêts. Elle affirme que ce départ remontait déjà à un certain temps, sans fournir de date précise. La candidate évoque ainsi le départ de James Irvin Healy, tandis qu’elle-même a poursuivi la compétition.

La jeune femme défend alors la réalité de son engagement et conteste avoir été favorisée. Elle dit aussi avoir ignoré que son compagnon serait juré. Son explication confirme néanmoins la difficulté posée par la désignation initiale : comment James Irvin Healy a-t-il pu être présenté parmi les évaluateurs d’un programme auquel participait sa propre compagne ?

Une nomination publique avant la disparition de son portrait

Le 17 novembre 2025, Miss Universe dévoile sur Instagram les membres du comité de sélection du Beyond the Crown, consacré aux initiatives sociales et humanitaires des candidates. James Irvin Healy apparaît sur un visuel portant le logo de la 74e édition. Sa photographie accompagne son nom complet et une présentation le décrivant comme un scientifique médical formé à l’université de Californie à Berkeley et à Stanford.

Cette annonce dépasse le cadre du réseau social. Le même jour, le site de Miss Universe Puerto Rico le mentionne dans une liste de huit personnalités. Le 18 novembre, Philstar reprend cette composition et cite également le médecin américain. Sa désignation a donc été rendue publique dans plusieurs publications contemporaines, avant que les interrogations sur son lien avec la représentante paraguayenne ne prennent toute leur place.

Son portrait disparaît ensuite du carrousel Instagram. Dans une présentation ultérieure, les huit diapositives réunissent une couverture et sept portraits, sans le sien. Le communiqué officiel du 18 novembre décrit pourtant un comité de huit personnes. Cette évolution de la communication ne renseigne pas, à elle seule, sur la date exacte de son retrait ni sur les conditions de sa nomination.

Yanina Gómez remporte finalement le Beyond the Crown 2025. Elle obtient aussi le People’s Choice, attribué par le public. Ces deux récompenses relèvent de procédures différentes : la controverse sur la nomination de son compagnon concerne le comité du Beyond the Crown, distinct du jury du concours principal. Les éléments rapportés ne permettent pas d’attribuer sa victoire au vote populaire à une intervention du médecin.

Les conditions du choix initial restent à préciser

Dans la réponse intégrée le 28 décembre 2025 à l’article de Business Insider, James Irvin Healy nie avoir été juge du concours principal ou avoir échangé avec ses juges. Il soutient, lettre à l’appui, avoir quitté le comité avant ses travaux. Sa version doit donc être distinguée de sa désignation publique, qui constitue le point de départ des interrogations.

Le retrait invoqué ne suffit pas à reconstituer la procédure suivie en amont. Quand James Irvin Healy avait-il signalé sa relation avec Yanina Gómez ? Les organisateurs en avaient-ils connaissance avant de diffuser son portrait ? Pourquoi son nom avait-il été retenu ? Ces questions concernent le médecin autant que les responsables qui ont validé puis annoncé la composition du comité.

L’édition 2026, la 75e de Miss Universe, organisée à Puerto Rico, donne une nouvelle actualité au sujet. Le Beyond the Crown est reconduit et, le 28 octobre 2026, El Nuevo Día rapporte l’ouverture des votes du public pour les projets sociaux des candidates. La prévention des conflits d’intérêts demeure ainsi une question concrète pour ce programme.

James Irvin Healy résiderait à Puerto Rico, selon la presse irlandaise. Entretient-il encore des relations avec les responsables internationaux du concours ? A-t-il été sollicité pour une activité ou une fonction au sein du Beyond the Crown ? Ces éventualités restent à établir. La question demeure celle des garanties entourant les nominations, après l’épisode de 2025.

Sources

Miss Universe Puerto Rico — Présentation du comité, 17 novembre 2025

Philstar — Composition du comité Beyond the Crown, 18 novembre 2025

Miss Universe — Communiqué sur le comité, 18 novembre 2025

Popular — Déclarations de Yanina Gómez, 24 novembre 2025

Business Insider — Article actualisé le 28 décembre 2025

Miss Universe — Annonce de l’édition 2026 à Puerto Rico, 23 septembre 2025