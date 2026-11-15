Dans ce village suisse menacé par un glissement de terrain, le car postal retrouve son itinéraire

Pour les voyageurs de la ligne 183 entre Lenzerheide et Davos, Brienz/Brinzauls retrouve sa place sur le trajet. Dans son bulletin du 13 novembre, la commune d’Albula/Alvra a annoncé la réouverture vendredi soir de la route reliant Vazerol au village, puis la reprise de l’itinéraire du car postal dès le lendemain.

Pour les habitants qui circulent en voiture, cette réouverture s’accompagne d’une condition : il faut disposer de l’autorisation délivrée par la commune. Les travaux ont porté sur la chaussée à Vazerol, là où la route traverse la limite du glissement de terrain.

Sous les maisons, moins de cinq centimètres par an

Les mesures publiées vendredi donnent une idée des écarts de mouvement sur un même versant. Dans le village, la vitesse de déplacement du sol reste inférieure à cinq centimètres par an. Elle diminue encore légèrement ou se stabilise selon les endroits. Plus haut, dans le secteur ouest et sur le plateau, les vitesses se situent entre vingt et trente centimètres par an.

Les habitants avaient dû évacuer en novembre 2024, comme le rappelle la Croix-Rouge suisse, mobilisée auprès de la population. Le bulletin communal classe désormais le village en phase verte : on peut y habiter. Le retour du car concerne la desserte du village. Derrière les dernières maisons, de gros blocs peuvent encore se détacher du plateau. Les barrières qui ferment l’accès aux éboulis restent en place.